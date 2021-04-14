Коронавирус: Moderna понизила эффективность своей вакцины

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований, сообщает Deutsche Welle, 14 апреля.

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В декабре 2020 года Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 %. Новое исследование показало, что препарат предотвращает заражение в 90% случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95%. Ученые сделали такой вывод по итогам третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Результаты исследования опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Они гласят, что Covid-вакцины Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против Covid-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из ЮАР. Сейчас Moderna разрабатывает две версии своей вакцины, которые должны действовать на новые штаммы коронавируса.

По состоянию на 12 апреля компания отгрузила в различные страны мира уже 132 млн доз вакцины, из них примерно 117 млн — в США.