Коронавирус: можно ли заразиться на улице и где самый большой риск?

Уже известно, что вызвавший глобальную пандемию коронавирус SARS-CoV-2 легко распространяется в помещении, но можно ли его подхватить на улице?

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Например, на прогулке с другом или подругой, от пробегающего мимо бегуна или от людей, стоящих вместе с вами под козырьком на остановке автобуса?

Безопасно ли на улице?

Эпидемиологи говорят, что передача инфекции может произойти на улице, но шансы этого невелики.

Свежий воздух как бы "разбавляет" концентрацию вируса. На воздухе также легче улетучиваются жидкие капли, внутри которых содержатся вирусные частицы.

Плюс к этому, ультрафиолетовые солнечные лучи убивают вирус, оказавшийся на поверхности.

Тем не менее, несмотря на все эти факторы, снижающие риск, заразиться на улице все же можно.

В ходе одного исследования выяснилось, что 15-ти минут общения лицом к лицу на воздухе оказалось достаточно, чтобы один мужчина в Китае заразился от другого.

Так что риск невелик, но все-таки он есть. От чего он зависит?

Меньше двух метров?

Если человек заражен (хотя, возможно, и не знает об этом, поскольку не имеет симптомов), то он будет выделять вирусные частицы с дыханием, особенно с кашлем или покашливанием.

Некоторые частицы будут в виде капель, большая часть из которых быстро упадет на землю, но какая-то сможет попасть вам в глаза, нос или рот, если вы находитесь на расстоянии ближе двух метров от этого человека.

Поэтому совет таков: не находитесь лицом к лицу, если вы на столь близком расстоянии друг от друга.

Инфицированный человек также выделяет в воздух более мелкие, аэрозольные, частицы. В помещении они накапливаются в воздухе, что может быть опасно, но снаружи быстро рассеиваются.

Чем больше времени, тем хуже?

Когда мимо вас кто-то проходит на улице или пробегает трусцой бегун, вы находитесь вблизи друг от друга считанные секунды.

В подобных случаях крайне маловероятно, чтобы вы получили какую-то существенную дозу инфекции.

"Мы не хотим, чтобы люди боялись встречи с прохожими на улице", — говорит профессор Кэт Ноукс, входящая в команду советников при британском правительстве.

По ее словам, чтобы заразить вас, инфицированный прохожий должен будет кашлять или чихать прямо на вас, а вы именно в этот момент должны будете вдохнуть этот воздух и получить дозу инфекции.

Однако она предупреждает, что те, кто проводит долгое время на улице с друзьями, не должны думать, что они в полной безопасности в смысле инфицирования.

Например, пойти вместе на пробежку и бежать позади кого-то в течение 20 минут или больше в струе выдыхаемого этим человеком воздуха может представлять определенный риск заражения.

"Печальный факт заключается в том, что самый большой риск представляют именно те люди, которых вы знаете лично", — говорит она.

Улица улице рознь

Итак, ученые установили, что риск передачи инфекции невелик на открытом пространстве.

Но угроза остается в замкнутых пространствах, таких как торговые ряды на рынке, автобусные остановки, террасы — даже если там немноголюдно.

Везде, где нет движения воздуха, он начинает застаиваться и загрязняться.

Поэтому врачи советуют надевать маску в подобных местах, например, в узких проходах, переулках, или когда вы стоите в длинной очереди.

Можно ли подцепить вирус на скамейке в парке?

Если зараженный коронавирусом человек чихнул или покашлял себе в ладони, а потом вытер руки о какую-либо поверхность, то вирус на ней может сохраняться в течение нескольких часов.

Ученые в США обнаружили, что вирус сохраняется на ручках мусорных баков и кнопках переключения пешеходного перехода.

По их мнению, это могло привести к вспышке заболеваний в определенном районе, хотя и в меньшем масштабе по сравнению с другими путями передачи коронавируса.

Однако надо помнить, что зимой вирус сохраняется на улице дольше.

Он любит низкие температуры — именно по этой причине было несколько вспышек заболеваний на мясоперерабатывающих заводах и хранилищах.

К тому же, в холодное время года нос на улице начинает течь, и многие по привычке вытирают его рукой, а в результате возрастает вероятность того, что вирусы осядут на какой-нибудь поверхности.

В то же время многие ученые теперь пришли к выводу, что количество вируса, которое вы можете подхватить таким образом, будет минимальным, и он выветрится с поверхности через час-два.

"Шансы на передачу вируса через неживые поверхности очень малы". — говорит профессор Эммануэль Голдман из Ратгерского университета в США.

Где шансы заразиться выше всего?

Все говорит о том, что большая часть заражений ковидом в основном происходит в помещении. Вирус передается непосредственно при общении, особенно если люди находятся вместе долгое время.

Это означает, что вирус может передаваться несколькими путями.

Либо посредством инфицированных жидких частиц, которые оседают на человеке (лице, открытых частях тела или одежде), либо через зараженные поверхности.

А в душной комнате аэрозольные частицы вируса концентрируются в воздухе, которым дышат те, кто там находится.

Так что именно поэтому в домах чаще всего и происходит заражение.