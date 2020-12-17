Коронавирус, Нагорный Карабах и инцидент с Навальным. Путин дал традиционную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил журналистам на актуальные вопросы.
Путин провел большую пресс-конференцию уже в 16-й раз. В этом году президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Аккредитованные журналисты задавали свои вопросы по видеосвязи из Центра Международной торговли.
Встреча Путина с журналистами продолжалась четрые с половиной часа. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы здравоохранения, армии, международных отношений и многое другое. Президент ответил на 50 с лишним вопросов.
Годом ранее Путин успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда президент ответил на 80 вопросов.
Как и ожидалось, в этом году основной темой пресс-конференции стала пандемия коронавируса, но инцидент с Алексеем Навальным и дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала также не остались в стороне. Кроме того, журналисты спрашивали президента о внешней и внутренней политике России, прозвучал вопрос и о его планах на президентские выборы 2024 года.
Портал Delfi следил за общением Владимира Путина с журналистами и сделал выжимку самых актуальных тем.
- 1. Путин — о главной проблеме 2020 года
- 2. Путин пообещал сделать прививку
- 3. Путин — о возможном появлении в парламенте новых партий
- 4. Путин — о том, где деньги, выделенные на лечение больных коронавирусом
- 5. Путин — об инциденте с Навальным
- 6. Путин — о том, когда Россия откроет границы
- 7. Путин — о российской армии
- 8. Путин — о возможном участии в выборах в 2024 году
- 9. Путин — о "Северном потоке-2"
- 10. Путин — о Байдене, Си Цзиньпине и Эрдогане
- 11. Путин — о конфликте между Арменией и Азербайджаном
- 12. Путин — о скандальном видео с Дзюбой
- 13. Путин — о деле губернатора Фургала
- 14. Путин — о позиции России в отношении политической ситуации в Беларуси
- 15. Путин — о сроках завершения экономического кризиса
- 16. Путин — о том, какие книжки он читает внукам
- 17. Путин — о секрете семейного счастья
- 18. Путин — о главном тосте в Новогоднюю ночь