Коронавирус, Нагорный Карабах и инцидент с Навальным. Путин дал традиционную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил журналистам на актуальные вопросы.

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Путин провел большую пресс-конференцию уже в 16-й раз. В этом году президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. Аккредитованные журналисты задавали свои вопросы по видеосвязи из Центра Международной торговли.

Встреча Путина с журналистами продолжалась четрые с половиной часа. В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы здравоохранения, армии, международных отношений и многое другое. Президент ответил на 50 с лишним вопросов.

Годом ранее Путин успел ответить на 57 вопросов журналистов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда президент ответил на 80 вопросов.

Как и ожидалось, в этом году основной темой пресс-конференции стала пандемия коронавируса, но инцидент с Алексеем Навальным и дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала также не остались в стороне. Кроме того, журналисты спрашивали президента о внешней и внутренней политике России, прозвучал вопрос и о его планах на президентские выборы 2024 года.

Портал Delfi следил за общением Владимира Путина с журналистами и сделал выжимку самых актуальных тем.