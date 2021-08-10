Коронавирус накрывает Грузию. В стране вернули повсеместное ношение масок
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Грузии критически растет число случаев заражения Covid-19. За минувшие сутки было выявлено 5 697 новых заболевших, скончались еще 54 человека, сообщили во вторник в Национальном центре по контролю заболеваний.

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Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 26 февраля 2020 года — начала распространения в Грузии Covid-19.

Накануне сообщалось о 2 236 случаях заражения Covid-19.

Несмотря на тревожную статистику, правительство Грузии пока не намерено вводить локдаун и закрывать границы.

Правительство Грузии в связи с ростом распространения коронавируса в республике возвращает в стране масочный режим.

По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели числа случаев заражения Covid-19 правительством принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.

В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около $3 тыс.), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.

По решению правительства в Грузии, с 2020 года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

По данным Минздрава, за минувшее воскресенье в Грузии выявлено 2 236 заражений, скончались 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый проведенный тест на Covid-19 в течение последней недели дает положительный результат.

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Source

Интерфакс

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Source

Интерфакс

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