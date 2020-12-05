Коронавирус научился "прятаться" от антител
Foto: Pixabay

Ученые нашли первую мутацию коронавируса, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

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Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили одну мутацию SARS-CoV-2, которая маскирует его от всех антител, выработанных для борьбы с вирусом. Также были найдены мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Как отмечает издание, часть из таких изменений широко распространена у инфицированных COVID-19, а мутация, скрывающаяся от всех антител, обнаружена в Нидерландах и Дании.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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