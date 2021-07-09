Коронавирус негативно повлиял на рост средней продолжительности жизни в Германии

В сравнении с периодом 2017-2019 годов, средняя продолжительность жизни в ФРГ почти не увеличилась. До коронавируса прирост продолжительности жизни составлял в среднем 0,1 года за каждый трехлетний период.

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На фоне пандемии нового коронавируса средняя продолжительность жизни в Германии почти не изменилась: девочка, родившаяся в период с 2018 по 2020 годы, может прожить в среднем 83,4 года, а мальчик — 78,6 года, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 9 июля.

В сравнении с таблицей смертности за 2017-2019 годы, средняя продолжительность жизни мальчиков увеличилась лишь на 0,01, а девочек — на 0,04 года. Статистики отмечают, что причина фактической стагнации данного показателя связана с необычно высоким уровнем смертности к концу 2020 года в результате второй волны пандемии. Ранее средняя продолжительности жизни в ФРГ прирастала с 2007-2008 года в среднем на 0,1 года за каждый трехлетний период.

Смертность в Германии в 2020 году выросла среди пожилых



В 2020 году в данных по смертности была впервые учтена статистика по летальным исходам от ковида. Общий коэффициент смертности, рассчитывающийся на одну тысячу населения без учета пола и возрастных категорий, повысился. Анализ данных по возрастным категориям показывает, что в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, смертность в ФРГ особенно заметно выросла среди мужчин и женщин старше 75 лет.

По состоянию на утро 9 июля, число зарегистрированных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составило 185 560 438, сообщил Университет Джонса Хопкинса. От последствий коронавирусного заболевания COVID-19 скончалось 4 010 596 человек.