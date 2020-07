Коронавирус: повышение зарплат "ключевым работникам" в Британии и столпотворение на пляжах в Барселоне

В Британии повышают зарплаты "ключевым работникам", обеспечивавшим жизнедеятельность страны в период карантина. В Барселоне — столпотворение на пляжах. Все последние новости о ситуации с коронавирусом в мире — в нашей ежедневной подборке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся Covid-19 в мире превысило 14,7 млн человек, умерли более 600 тысяч.

Лидеры Евросоюза согласовали детали плана по выводу европейской экономики из кризиса, вызванного пандемией. Переговоры продолжались четыре дня. Пакет помощи составит 750 миллиардов евро, из которых страны-члены ЕС получат кредиты и гранты. Это самой большой антикризисный фонд в истории Евросоюза.

Власти Великобритании объявили о повышении зарплат работникам ключевых сфер в борьбе с коронавирусом — медикам, учителям и полиции. В разгар эпидемии некоторые школы продолжали обучать детей врачей и полицейских.

В то же время британские исследователи предупреждают, что из-за пандемии коронавируса в Британии в течение следующих пяти лет может увеличиться количество смертей от рака, которых можно было избежать. По примерным подсчетам, отложенные курсы лечения и диагностика онкобольных будут стоить жизни более 3500 человек. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Lancet Oncology.

В Барселоне, которая с понедельника находится на частичном карантине — жителям рекомендовано выходить из дома только по необходимости и не рекомендовано собираться больше 10 человек, — столпотворение на пляжах. Испанские власти назвали частичный карантин "последним шансом" в том случае, если население будет вести себя разумно. Глава подразделения по мониторингу коронавируса в Каталонии считает, что более строгий карантин может быть введен в Барселоне в течение двух недель, если число заболевших не будет уменьшаться.

Ситуация в Южной Америке не улучшается. Такие крупные и наиболее пострадавшие страны континента, как Бразилия, Чили и Перу, по-прежнему не могут сдержать распространение вируса.

Во вторник число умерших от инфекции в Бразилии превысило 80 тысяч человек. Страна по-прежнему занимает второе место в мире по показателям заражения и смертности — почти 212 тысяч заболевших. Накануне стало известно, что Covid-19 выявлен еще у двух бразильских министров. Президент Бразилии Жаир Болсонару, чей тест на Covid-19 дал положительный результат 7 июля, поправляется, однако по-прежнему считает, что карантинные ограничения убьют экономику. "Бесполезно говорить о жизнях, потому что изоляция убивает", — сказал он в одном из видео, размещенных на его странице в "Фейсбуке".

Вспышка заболеваемости зафиксирована в горнодобывающей компании в мексиканском штате Пуэбла — заразились 85 работников. Это самый масштабный случай кластерного заражения в Мексике на данный момент.

Начиная со среды Багамы запретят въезд на острова гражданам США и ряда стран, в которых распространение коронавируса пока не взято под контроль.

Выступая с речью по случаю Дня независимости Колумбии, президент страны Иван Дуке Маркес заявил, что худшие моменты пандемии еще впереди. Накануне Колумбия подтвердила, что число заболевших в стране достигло 200 тысяч человек.

Активистка Грета Тунберг пожертвует 100 тыс евро ($114 тыс) на борьбу с коронавирусом в бассейне Амазонки. Средства будут переданы организации SOS Amazonia, которая занимается экологическими проблемами в бассейне Амазонки. Эти деньги — часть миллиона евро, который Тунберг получила за борьбу с климатическими изменениями от фонда Галуста Гюльбенкяна.

->… organisations and projects that are fighting for a sustainable world, defending nature and supporting people already facing the worst impacts of the climate- and ecological crisis — particularly those living in the Global South. -> 2/3