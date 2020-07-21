Коронавирус: повышение зарплат "ключевым работникам" в Британии и столпотворение на пляжах в Барселоне

В Британии повышают зарплаты "ключевым работникам", обеспечивавшим жизнедеятельность страны в период карантина. В Барселоне — столпотворение на пляжах. Все последние новости о ситуации с коронавирусом в мире — в нашей ежедневной подборке.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся Covid-19 в мире превысило 14,7 млн человек, умерли более 600 тысяч.

Ситуация в Европе

Лидеры Евросоюза согласовали детали плана по выводу европейской экономики из кризиса, вызванного пандемией. Переговоры продолжались четыре дня. Пакет помощи составит 750 миллиардов евро, из которых страны-члены ЕС получат кредиты и гранты. Это самой большой антикризисный фонд в истории Евросоюза.

Власти Великобритании объявили о повышении зарплат работникам ключевых сфер в борьбе с коронавирусом — медикам, учителям и полиции. В разгар эпидемии некоторые школы продолжали обучать детей врачей и полицейских.

В то же время британские исследователи предупреждают, что из-за пандемии коронавируса в Британии в течение следующих пяти лет может увеличиться количество смертей от рака, которых можно было избежать. По примерным подсчетам, отложенные курсы лечения и диагностика онкобольных будут стоить жизни более 3500 человек. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Lancet Oncology.

В Барселоне, которая с понедельника находится на частичном карантине — жителям рекомендовано выходить из дома только по необходимости и не рекомендовано собираться больше 10 человек, — столпотворение на пляжах. Испанские власти назвали частичный карантин "последним шансом" в том случае, если население будет вести себя разумно. Глава подразделения по мониторингу коронавируса в Каталонии считает, что более строгий карантин может быть введен в Барселоне в течение двух недель, если число заболевших не будет уменьшаться.

Латинская Америка: худшее впереди?

Ситуация в Южной Америке не улучшается. Такие крупные и наиболее пострадавшие страны континента, как Бразилия, Чили и Перу, по-прежнему не могут сдержать распространение вируса.

Во вторник число умерших от инфекции в Бразилии превысило 80 тысяч человек. Страна по-прежнему занимает второе место в мире по показателям заражения и смертности — почти 212 тысяч заболевших. Накануне стало известно, что Covid-19 выявлен еще у двух бразильских министров. Президент Бразилии Жаир Болсонару, чей тест на Covid-19 дал положительный результат 7 июля, поправляется, однако по-прежнему считает, что карантинные ограничения убьют экономику. "Бесполезно говорить о жизнях, потому что изоляция убивает", — сказал он в одном из видео, размещенных на его странице в "Фейсбуке".

Вспышка заболеваемости зафиксирована в горнодобывающей компании в мексиканском штате Пуэбла — заразились 85 работников. Это самый масштабный случай кластерного заражения в Мексике на данный момент.

Начиная со среды Багамы запретят въезд на острова гражданам США и ряда стран, в которых распространение коронавируса пока не взято под контроль.

Выступая с речью по случаю Дня независимости Колумбии, президент страны Иван Дуке Маркес заявил, что худшие моменты пандемии еще впереди. Накануне Колумбия подтвердила, что число заболевших в стране достигло 200 тысяч человек.

Активистка Грета Тунберг пожертвует 100 тыс евро ($114 тыс) на борьбу с коронавирусом в бассейне Амазонки. Средства будут переданы организации SOS Amazonia, которая занимается экологическими проблемами в бассейне Амазонки. Эти деньги — часть миллиона евро, который Тунберг получила за борьбу с климатическими изменениями от фонда Галуста Гюльбенкяна.