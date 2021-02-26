Коронавирус: президент RKI предупредил об угрозе третьей волны эпидемии

Распространяющий в Германии вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, представляет гораздо более серьезную опасность для всех возрастных групп, заявил президент Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.
По его словам, власти после спада новых заражений в начале года видят "отчетливые сигналы к изменению тенденции".
Он призвал по-прежнему соблюдать введенные меры по борьбе с распространением инфекции. В противном случае Германия войдет в третью волну эпидемии, объяснил Вилер.