Коронавирус: президент RKI предупредил об угрозе третьей волны эпидемии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Распространяющий в Германии вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, представляет гораздо более серьезную опасность для всех возрастных групп, заявил президент Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, власти после спада новых заражений в начале года видят "отчетливые сигналы к изменению тенденции".

Он призвал по-прежнему соблюдать введенные меры по борьбе с распространением инфекции. В противном случае Германия войдет в третью волну эпидемии, объяснил Вилер.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

3

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США