Коронавирус: президент RKI предупредил об угрозе третьей волны эпидемии

Распространяющий в Германии вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, представляет гораздо более серьезную опасность для всех возрастных групп, заявил президент Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

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По его словам, власти после спада новых заражений в начале года видят "отчетливые сигналы к изменению тенденции".

Он призвал по-прежнему соблюдать введенные меры по борьбе с распространением инфекции. В противном случае Германия войдет в третью волну эпидемии, объяснил Вилер.