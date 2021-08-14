Коронавирус: Россия бьет рекорд смертности третий день подряд
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В России от коронавируса умерли за сутки 819 человек - это новый антирекорд смертности с начала пандемии.

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Суточная смертность бьет рекорд третий день подряд. В предыдущие дни умерли 808 и 815 человек. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 169 683 человек.

В июне и июле в России не прекращался рост заболеваний ковидом. Российские власти связывали рост с появлением более заразного штамма "Дельта" и низким уровнем вакцинации населения.

Ситуация в Москве

В Москве за последние сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. При этом, как сказал накануне московский мэр Сергей Собянин, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек - минимальное количество с начала апреля.

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 млн человек, добавил Собянин.

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BBC News Русская служба:

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