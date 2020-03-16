Коронавирус: Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта

Правительство Российской Федерации приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.

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Сообщется, что въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.

Ограничения не будут распространяться на дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать в Россию только на похороны близких родственников.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение ограничить въезд на свою территорию для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Запрет на въезд в страны Евросоюза будет действовать 30 дней во всех случаях, кроме неотложных. Не исключено, что позднее этот срок будет продлен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет не будет распространяться и на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.