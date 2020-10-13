Коронавирус: ситуация в Чехии — худшая в Европе, в Китае снова тестируют целый город

В больницах Британии больше пациентов с Covid-19, чем в марте этого года, Китай оперативно тестирует город с девятимиллионным населением, а в Южной Корее правило социальной дистанции сведено до минимума. Тем временем власти Чехии отключают в торговых центрах интернет.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время эпидемии в мире Covid-19 заболели 37,5 млн человек, умерли — более миллиона.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел в понедельник экстренное совещание с Советом национальной безопасности в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране. Среднее число больных на 100 тыс. человек за две недели в этой стране составило более 493 — это максимальный показатель с начала пандемии и в данный момент является самым высоким в Европе.

При этом о введении повторного общенационального локдауна пока речь не идет. По мнению чешских властей, на данном этапе разумнее обеспечить выполнение уже существующих ограничительных мер. К примеру, торговым центрам предписано отключить услугу бесплатного беспроводного интернета, что, по мнению властей, заставит подростков отказаться от идеи собираться в этих местах.

Чешские пабы и рестораны уже более недели работают в ограниченном режиме — до 8 часов вечера. В понедельник Бабиш предложил временно запретить в этих заведениях продажу алкоголя, чтобы люди приходили туда исключительно поесть, а не поговорить с друзьями. Однако ассоциация рестораторов, скорее всего, будет возражать против введения этой меры.

Четверо швейцарских гвардейцев из охраны Папы римского с симптомами коронавируса отправлены в изоляцию, сообщает пресс-служба Ватикана.

Еще у троих Covid-19 был диагностирован в последние несколько недель. Гвардия, состоящая из 110 человек, охраняет главу Римской католической церкви уже на протяжении 500 лет. Первые гвардейцы прибыли в Рим в 1506 году для службы тогдашнему понтифику Юлию II. Гвардейцы должны быть швейцарцами по происхождению, католиками по вере, неженатыми и младше 30 лет.

Больницы Британии в повышенной готовности

По словам ведущих эпидемиологов Великобритании, ситуация в стране приобретает угрожающие формы. Самая плохая статистика наблюдается в севере Англии. На правительственном брифинге в понедельник утром медики призвали больницы в особо пострадавших районах мобилизовать все силы и подготовиться к приему большого количества пациентов в ближайшие несколько недель.

По их словам, в британских больницах уже находится больше больных с коронавирусом, чем в марте до введения ограничительных мер. Резкий рост заболеваемости наблюдается среди пожилых людей, входящих в группу риска. Однако в марте каждые три дня пациентов в больницах становилось в два раза больше, а последние цифры свидетельствуют о том, что 100% прибавка инфицированных сейчас отмечается каждые две недели.

В понедельник вечером правительство Великобритании объявило о новых мерах, которые будут действовать при различных уровнях угрозы. Выступая перед членами Палаты общин, премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что лично он не верит в то, что новый общенациональный локдаун стал бы действенной мерой по борьбе с пандемией. Вместо этого он предложил ввести новую трехуровневую систему локдаунов для борьбы с пандемией.

Первый уровень: средняя опасность, на улице и в помещениях не могут собираться больше шести человек, пабы и рестораны должны закрыватся в 22:00.

Второй уровень: высокая опасность, членам разных семей запрещено встречаться в помещениях, на улице действует жесткое правило шести.

Третий уровень: наивысшая опасность, запрет на встречи членов разных семей в помещениях и на улице, закрытие пабов и баров, где не сервируют еду, ограниченный въезд и выезд из зоны наивысшего риска.

Большинство районов Англии сразу автоматически попадают под правила первого уровня, то есть нынешние ограничения, в том числе ограничение работы общепита до 22:00, продолжают действовать. При этом районы, где было запрещено встречаться членам разных семей, автоматически попадают на второй уровень. Ливерпуль и окрестности станут зоной наивысшего риска.

При этом премьер-министр подчеркнул, что все точки розничной торговли, школы и университеты останутся открытыми.

Степень строгости ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. В настоящий момент самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Ливерпуле и окрестностях.

Между тем, британский общепит намерен через суды добиваться пересмотра планов правительства по введению локальных локдаунов, в рамках которых пабы, кафе и рестораны будут вынуждены закрыться на неопределенный срок. Профсоюзы отрасли заявили, что нет никаких доказательств того, что заведения общепита способствуют распространению Covid-19.

Что еще происходит в мире

Власти города Циндао в Китае проводят тестирование всего населения в 9 млн человек, которое продлится пять дней. Это делается в связи с тем, что в одной из местных больниц, где проходят лечение многие пациенты из других районов страны, было выявлено сразу более десяти случаев коронавирусной инфекции.

В мае при схожих обстоятельствах был протестирован весь город Ухань с населением 11 млн. Китайские власти заявляют, что освоили методы быстрого и масштабного тестирования и взяли ситуацию в стране под контроль.

Число заболевших в Иране превысило полмиллиона человек. За последние 24 часа в стране было выявлено более 3800 новых случаев заражения, среди заболевших — глава отрасли атомной энергетики Али Акбар Салехи. В Тегеране введены штрафы за появление в общественных местах без масок, а также для людей с недомоганием, которые решают выйти из дома.

Иран стал одной из первых стран, где коронавирус начал стремительно распространяться зимой этого года. Эпидемия унесла жизни 28,5 тыс. иранцев.

Власти Южной Кореи разрешили сократить социальную дистанцию до минимума в связи с крайне благоприятной ситуацией в стране. Суточные показатели новых случаев заболевания не превышают 50 вот уже несколько недель. Вопреки прогнозам медиков, вспышки не произошло даже после массовых мероприятий по случаю праздника урожая.

Открываются караоке-бары, спортзалы и уличные кафе. Число зрителей на спортивных стадионах по-прежнему не должно превышать треть от вместимости трибун. Во многих общественных местах сохраняется правило ношения масок.

В ролике Трампа исказили слова Фаучи

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что политтехнологи Дональда Трампа, использовавшие ролик с его выступлением в качестве предвыборной рекламы, вырвали слова ученого из контекста, полностью исказив их смысл.

В отредактированном видеоклипе Фаучи говорит, что "никто другой не смог бы сделать больше в борьбе с Covid-19". Из ролика следует, сказал Фаучи, будто он говорил это о Трампе, хотя на самом деле в полной версии речь шла о нем самом на посту главного советника Белого дома и о других чиновниках от здравоохранения.

Сам президент, говорят его лечащие врачи, больше не является переносчиком инфекции и может полноценно вернуться к своей предвыборной кампании. Две недели назад у Трампа был диагностирован коронавирус, после чего он провел несколько дней в больнице, где ему пришлось давать дополнительный кислород.

США больше других стран пострадали от эпидемии — там 7,7 млн заболевших, почти 215 тыс. умерших.

Власти Австралии ведут переговоры о свободном сообщении с рядом стран без необходимости соблюдения двухнедельного карантина. В этот список могут войти Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, ряд островных государств Тихого океана. Европа и США остаются в красной зоне.

Австралия одной из первых закрыла свои границы в самом начале пандемии и лучше большинства стран справилась с распространением вируса — 27,2 тыс. заболевших и 898 умерших. Недавно в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваемости в штате Виктория, в связи с чем был введен локальный локдаун в нескольких районах, включая столицу штата Мельбурн.

В Руанде оштрафованы два католических пастора за проведение месс с нарушением правил санитарной безопасности. В частности, их обвиняют в том, что в их приходе не было ограничено число верующих, которые могут находиться в здании одновременно.

Сообщается, что о ситуации случайно узнал проходящий мимо полицейский патруль. По словам полицейских, когда они вошли в церковь, там яблоку было негде упасть.

В июле власти Руанды разрешили возобновить богослужения в стране, но при условии соблюдения строжайших мер гигиены: прихожане обязаны носить маски, при входе в церковь у них должны проверять температуру, а в помещении должно быть достаточно места для соблюдения социальной дистанции.