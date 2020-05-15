Коронавирус: Словения первой в Европе готова объявить об окончании пандемии

Словения готова объявить о победе над коронавирусом, экономика Германии сокращается, Йемену грозит гуманитарная катастрофа из-за вируса, а в Северной Корее "все хорошо". Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 4,5 млн, число умерших превысило 300 тысяч.

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К концу мая Словения намерена первой из европейских стран официально объявить об окончании пандемии коронавируса. За последние две недели там отмечено всего 35 случаев инфицирования. В общей сложности в этой стране с населением в 2 млн за время пандемии было зарегистрировано 1464 случая заражения и 103 смерти от вируса. По словам премьер-министра Янеза Янши, в Словении сложилась "наилучшая в Европе эпидемиологическая ситуация".

Впрочем, балканские соседи могут с этим поспорить: в Черногории отмечено лишь 8 случаев заболевания и ни одного нового заражения более чем за неделю.

В победе над Covid-19, помимо национальной гордости, есть и важная экономическая составляющая. С конца месяца властям не нужно будет выделять экстренную помощь предпринимателям и частным лицам.

После отмены карантина больше не будут действовать ограничения на въезд в Словению из других стран ЕС.

Между тем специальный посланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро призвал Британию проявить особую бдительность при выходе из карантина, поскольку "вокруг еще полно вирусов".

"Как только по всей стране возобновится передвижение людей, будет много-много новых вспышек", — предупредил он.

Доктор Набарро отметил, что перед страной стоит "гигантская задача" набрать и подготовить людей, на плечи которых ляжет функция выявления, отслеживания и изоляции новых инфицированных.

"В других странах такая стратегия стала ключевым условием жизни при постоянной угрозе вируса, — отметил доктор Набарро. — Надо понять, что это не вторая волна, это — постоянная угроза".

Германия вступила в фазу экономического спада: показатели последнего квартала стали худшими со времен финансового кризиса 2009 года.

Сокращение экономики на 2,2% объясняется тем, что с середины марта большинство торговых точек было закрыто из-за пандемии.

Однако, как отмечают специалисты, немецкие показатели не так уж плохи на фоне Франции и Италии, где экономика сократилась на 5,8% и 4,7% соответственно.

Отчасти это связано с тем, что даже во время пандемии в 16 землях Германии продолжалась работа на заводах и стройках, а власти выделили огромный пакет помощи.

Германия, также как и Словения, намерена ослабить карантинные меры для граждан ЕС и Британии, прибывающих в страну.

В среду уже начали открываться границы с Австрией, Францией и Швейцарией. К июню Германия планирует полностью восстановить "свободное сообщение" со всеми странами ЕС.

По словам бельгийских медиков, в апреле в стране была зарегистрирована самая высокая со времен Второй мировой войны смертность.

Как отмечает группа исследователей из Брюссельского свободного университета, наиболее сильно от эпидемии пострадал сам Брюссель, а также город Монс на юге страны.

Власти Австрии разрешили открыть рестораны и кафе, но с условием соблюдения социальной дистанции по крайней мере в один метр. За столом могут собираться не более 4 взрослых с детьми. Солонки и перечницы общего пользования временно будут недоступны.

Страны Балтии возобновили свободное передвижение между Литвой, Латвией и Эстонией по морю, суше и воздуху.

По словам министра социальных дел Эстонии Танеля Кийка, эпидемию коронавируса в Эстонии можно временно считать закончившейся. "Да, на этот раз мы преодолели кризис. Мы занимаемся вторичными волнами, небольшими локальными очагами инфекции", — заявил министр.

Россия объявила о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом и 113 летальных исходах за последние сутки. В общей сложности в стране насчитывается уже свыше 262 800 случаев заражения коронавирусом.

Соединенные Штаты из-за коронавируса ждет "самая тяжелая зима в современной истории". С таким предупреждением выступил в Конгрессе бывший глава Администрации перспективных биомедицинских исследований и развития Рик Брайт. Он отвечал за разработку вакцины от коронавируса, но в апреле был уволен со своего поста президентом Дональдом Трампом.

Брайт также заявил подкомитету по здравоохранению Палаты представителей, что в самом начале эпидемии "человеческие жизни были потеряны из-за бездействия правительства".

В общей сложности от коронавируса в США скончалось 85807 человек — это самый высокий показатель в мире. Самый большой уровень смертности наблюдается в Нью-Йорке — 27607 скончавшихся.

В китайском Ухане, с которого началась пандемия коронавируса, проводится проводится масштабная кампания тестирования населения на наличие короанвируса.

Власти рассчитывают проверить 11 млн человек, чтобы выявить бессимптомных носителей инфекции в городе.

В прошлые выходные в Ухане впервые за более чем месяц был зарегистрирован новый случай инфицирования, а к понедельнику было подтверждено еще пять.

Резкий рост смертности от коронавируса зафиксирован в Йемене — за последнюю неделю с симптомами, похожими на коронавирус, умерли по меньшей мере 380 человек.

Междуародные организации предупреждают: вспышка эпидемии в стране, чья инфраструктура разрушена многолетней гражданской войной, может оказаться настоящей катастрофой. Во всей стране насчитывается лишь 500 аппаратов ИВЛ и всего 4 лаборатории, где можно проводить анализы на наличие вируса.

И хотя по официальным данным ВОЗ, в Йемене подтверждено только 72 случая заражения коронавирусом и 13 связанных с ним смертей, на самом деле цифры могут быть значительно выше.

В КНДР же, по официальным данным одной из самых закрытых стран мира, жизнь течет своим чередом. Северокорейское государственное телевидение показало два трехминутных клипа, рассказывающие о том, как проводят время жители Пхеньяна.

На видео граждане КНДР посещают магазины и гуляют в парках с родственниками и друзьями. При этом большинство людей носит маски. О вирусе напрямую ничего не говорится, но один из продавцов в магазине утверждает, что нехватки товаров не ощущается, а покупательница говорит, что ходит по магазинам три раза в неделю.

Видеоролики стали ответом властей на появившиеся в иностранных СМИ сообщения о том, что Северная Корея не справляется с пандемией, там подходят к концу запасы и жители в панике сметают все с полок.