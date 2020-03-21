Коронавирус: социальное дистанцирование придется сохранять полгода

Соблюдать меры социального дистанцирования непросто — и психологически, и на практике. Однако придерживаться этой меры населению придется еще полгода, говорят эксперты. Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями.

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Рекомендации британских властей основаны на выводах, сделанных Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая посоветовала правительству оставить ограничительные меры в силе в течение года, при необходимости то ослабляя, то усиливая их.

К строгим мерам относятся закрытие школ и социальное дистанцирование для всего населения. В числе менее строгих мер — самоизоляция в случае необходимости. Соблюдение дистанции в таком режиме потребуется только от тех, кто в группе риска.

Смысл чередования более строгих мер с временным послаблением карантина в том, что таким образом власти смогут держать под контролем эпидемию и не допустить перегруженности реанимационных отделений.

Научные выкладки, которые легли в основу правительственной стратегии, показывают, что от нормальной жизни придется отказаться примерно на год.

Более половины этого времени будут сохраняться строгие карантинные меры, которые введены сейчас, включая и закрытие школ.

Жесткие меры при этом будут перемежаться послаблением — чтобы держать под контролем число заболевших.

Цель правительства — предотвратить резкий скачок распространения инфекции, который привел бы к коллапсу отделений интенсивной терапии.

Если это случится, то количество смертельных исходов резко подскочит, поскольку наиболее тяжелые больные не получат должного ухода и лечения.

Гораздо проще совладать с несколькими небольшими скачками роста заболеваемости, в чем и заключается правительственная стратегия. Это должно спасти жизни, хотя и ценой долговременного сбоя в привычном укладе жизни.