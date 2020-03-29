Коронавирус: Трамп решил не вводить карантин в Нью-Йорке, но жителям рекомендовали никуда не ездить

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводить карантин в штате Нью-Йорк "нет необходимости". Ранее губернатор Эндрю Куомо сказал, что ограничение въезда и выезда из штата противоречило бы американским ценностям и было бы абсурдным.

Всего, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире Covid-19 обнаружен у 669 тыс. человек, 30,8 тыс. пациентов скончались, более 142 тыс. выздоровели.

По словам Трампа, решение не вводить карантин было принято в соответствии с рекомендациями оперативной группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом.

Перед этим американский лидер предупреждал, что для замедления распространения Covid-19 может быть введен карантин в Нью-Йорке и частях штатов Нью-Джерси и Коннектикут.

Между тем, в одном только Нью-Йорке было зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения. Больше половины подтвержденных случаев в США приходится именно на этот штат. По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 124,6 тыс. жителей США, более 2,1 тыс. умерли, более 1 тыс. выздоровели.

Трамп написал в "Твиттере", что вместо карантина жителям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут настоятельно посоветуют никуда не ездить.

После этого Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали жителей этих трех штатов в течение 14 дней совершать поездки только в случае крайней необходимости.

Агентство отметило, что это не относится к людям, работающим в жизненно важных для страны компаниях, например, к медикам и работникам пищевой промышленности.

Число людей, умерших от коронавируса в США, — меньше, чем в Италии. Эпицентрами являются Нью-Йорк, Новый Орлеан, Детройт и Сиэтл.

Накануне в США скончался первый ребенок, у которого было выявлено заражение коронавирусом.

Джонсон написал письмо британцам



Ситуация с распространением коронавируса в Британии станет еще хуже, предупредил премьер-министр Борис Джонсон в письме, которое было разослано по всем частным адресам страны. Сам Джонсон находится в самолизоляции после того, как у него было выявлено заражение.

Джонсон отметил, что в случае необходимости меры введенного в стране карантина могут быть ужесточены. Всего было разослано 30 млн копий письма. Как ожидается, это обойдется казне в 5,8 млн фунтов (7,2 млн долларов).

В Британии было зафиксировано 17315 случаев заражения, 1019 человек умерли.

Что происходит в Европе

В Европе количество умерших от Covid-19 перевалило за 20 тыс. И в Италии (более 92,4 тыс. заболевших), и в Испании (около 73 тыс. диагнозов) за сутки скончались более 800 человек. В Италии начали измерять температуру у всех, кто въезжает в страну, им также выдадут маски. Премьер-министр Франции (более 38 тыс. установленных случаев) Эдуард Филипп предупредил, что главная битва еще впереди.

Власти многих стран выразили озабоченность, что длительное нахождение семей дома может вызвать вспышку домашнего насилия. Для борьбы с этим явлением Австралия выделила 100 млн долларов. Франция и ЮАР открыли "горячие линии" для людей, которые сталкиваются с домашним насилием.

В Австралии также усиливаются условия карантина, что среди прочего подразумевает запрет собираться в группы больше двух человек, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а людям старше 70 лет предписано оставаться дома. С понедельника закроются все детские площадки и парки с тренажерами.

Тем временем круизному лайнеру "Заандам", на котором скончались четыре заразившихся пассажира, а еще по меньшей мере у двух было выявлено заражение, разрешили пройти по Суэцкому каналу. Предполагается, что судно отправится во Флориду. Уже несколько портов отказались его принимать. На борту находятся более 1200 пассажиров. У многих развились симптомы, напоминающие грипп.

Португалия объявила, что все прошения о предоставлении права на жительство для легальных мигрантов будут удовлетворены, потому что из-за пандемии коронавируса дела не рассматриваются в прежнем объеме, и они накапливаются.

Все беженцы, обратившиеся к государству за предоставлением убежища, теперь имеют право на получение статуса резидента. Власти назвали это проявлением солидарности во время кризиса.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено более 5 тыс. заражений коронавирусом, 100 человек скончались.

Проблемы Qatar Airways



Авиакомпания Qatar Airways продолжит выполнять полеты до тех пор, пока будет необходимо доставлять людей, застрявших из-за пандемии в разных странах, но вскоре у нее могут закончиться средства, сообщает Рейтер. Она — одна из немногих, кто не приостановил полеты.

Руководитель компании Акбар Бакер заявил: "У нас хватит средств на небольшой срок работы". Он отметил, что, возможно, авиаперевозчику придется обратиться за помощью к владельцу — правительству Катара.