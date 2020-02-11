Коронавирус: умерших уже больше тысячи, чиновников в Китае увольняют за проколы

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек. Власти уволили ряд чиновников в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за неэффективную борьбу с вирусом.

Своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции. Также уволен замглавы местного отделения Красного Креста — за нарушения "при работе с пожертвованиями".

В понедельник в одной лишь провинции Хубэй от коронавируса скончались 103 человека. По всему Китаю с начала эпидемии умерли 1016 человек.

Однако количество новых случаев заражения коронавирусом в понедельник упало на 20% по сравнению с предыдущим днем, с 3062 до 2478.

Согласно государственной китайской прессе, в провинции Хубэй и других районах страны сотни чиновников и функционеров партии сняты со своих постов.

Это не обязательно означает увольнение — зачастую речь идет о понижении в должности. Кроме того, многих чиновников наказывают по партийной линии — они получают строгие выговоры, что отрицательно скажется на их дальнейшей карьере.

В последние несколько дней реакция властей на эпидемию вызвала резкую критику в китайских соцсетях, причем цензоры, что необычно, в основном не удаляют эту критику из интернета.

Последние данные из Китая

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 42 200 случаев заражения коронавирусом. Это самая серьезная эпидемия в стране после вспышки вируса SARS в 2002-2003 годах.

Комиссия здравоохранения провинции Хубэй сообщает, что в провинции заболели 31 728 человек, 974 из которых скончались, то есть уровень смертности достигает 3%.

Более 60% смертельных случаев произошли в столице Хубэя, городе Ухань. 11-миллионный город находится на карантине уже несколько недель.

В Гонконге 23 семьи эвакуированы из многоэтажного дома и помещены в карантин, так как среди жильцов были обнаружены случаи заражения коронавирусом. Вирус якобы распространялся через водопровод. На прошлой неделе власти Гонконга почти полностью закрыли границу с остальным Китаем, а немногие прибывающие из Китая немедленно отправляются в карантин на две недели.

Что происходит в остальном мире?

В России под наблюдением врачей находится более 20 тысяч человек. Речь идет о людях, у которых мог быть контакт с зараженными. Пока ни у кого из них не было обнаружено симптомов коронавируса.

В Великобритании в понедельник были обнаружены новые случаи заражения. Число заболевших достигло восьми человек. Британские власти распорядились отправлять зараженных в карантин принудительно.

На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 135. Менее чем за сутки количество заболевших почти удвоилось.

Власти Таиланда запретили другому круизному лайнеру войти в порт, хотя на борту не было обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом. Этому же судну было запрещено заходить в Японию и на Гуам.

Согласно сообщениям, Северная Корея направила сотни человек патрулировать границу с Китаем. Железнодорожное и авиасообщение с Китаем приостановлены. Пхеньян не сообщает о случаях заражения коронавирусом, но южнокорейская пресса пишет, что эпидемия дошла и до КНДР.

11-12 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит в Женеве международный форум по изучению нового коронавируса 2019-nCoV. В Женеву приехали ученые, представители здравоохранения и международных организаций. На форуме будут обсуждаться методы диагностики, профилактики и лечения вируса, а также разработка вакцин.

В Сингапуре из-за опасений в связи с коронавирусом более 70 компаний объявили, что не будут участвовать в авиационной выставке Singapore Airshow 2020, в результате чего она может быть отменена. В том же Сингапуре на неопределенный срок перенесены три международные выставки — IT Show, Food & Beverage Fair и Build Tech Asia/Cargonow.

Sony и Amazon заявили, что не будут участвовать в международной выставке мобильных технологий Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Организаторы говорят, что не намерены отменять выставку, несмотря на отказы ряда участников.

Симптомы нового коронавируса

Основные симптомы инфекции: высокая температура, сильный кашель, одышка и трудности с дыханием.

Чтобы понизить риск инфекции, следует чаще мыть руки, избегать близкого контакта с зараженными людьми, а также не трогать рот, нос и глаза немытыми руками.

Кашлять и чихать следует в носовой платок или салфетку, после чего их нужно выкинуть и снова помыть руки.