Коронавирус в Балтии: в Литве - 1972 новых случаев, 11 человек погибли; в Эстонии - 229 новых случаев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Со ссылкой на Минздрав Литвы портал ru.delfi.lt сообщает, что в Литве пятницу, 6 ноября, подтверждено 1972 новых случая коронавируса, скончались 11 человек.

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Всего с начала пандемии в Литве от коронавируса умерли 203 человека, по иным причинам скончались 67. В изоляции в данный момент находятся 41 044 человека. С 1 июня зарегистрировано 423 привозных случая.

В Эстонии в пятницу было проанализировано 2740 первичных тестов на коронавирус, положительный результат дали 229 тестов (8,4%). Заболеваемость за последние 14 дней составляет 119 на 100 000 населения, доля положительных результатов составляет 6,1%.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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