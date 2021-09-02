Коронавирус в Беларуси: работают ли методы Лукашенко?

Беларусь во время пандемии не вводила карантин, здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Работают ли белорусские методы борьбы с Covid-19?

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Более полутора тысяч новых случаев в сутки — официальная статистика заболеваемости коронавирусом белорусов давно не удивляет. 1 сентября было зафиксировано 1699 новых больных — это недалеко от максимального значения за все время пандемии. При этом, по данным Минздрава, ежедневная смертность от Covid-19 редко превышает 10 человек. Процент вакцинированных в Беларуси один из самых низких в Европе — полный курс прошли 1,36 млн человек (около 14,6% населения). Напомним, в стране нет и не было карантина, а власти считают свой опыт борьбы с коронавирусом успешным. Так ли это на самом деле? Доверяют ли белорусы статистике Минздрава РБ и вакцинам от коронавируса?

На вакцинацию в Беларусь можно приехать по безвизу

По данным Минздрава, на 1 сентября в стране с начала пандемии зарегистрирован 483 231 человек "с положительным тестом на Covid-19", умер 3791 пациент "с выявленной коронавирусной инфекцией".

Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус. Но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для административно задержанных или закрыли на выезд наземные границы Беларуси. При этом въезд иностранцев в страну практически не ограничен, а с 15 июля гражданам 73 государств разрешили безвизовое посещение Беларуси для вакцинации от Covid-19.

"В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой — коронавирусом — на сегодняшний день справляемся, — отметил Александр Лукашенко 12 августа на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин. — Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев". Сейчас в Беларуси разрабатывают собственную вакцину от коронавируса, которую, по словам Лукашенко, можно будет "приспособить к любому штамму".

Напомним, Беларусь стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину "Спутник V". А в конце марта на предприятии "Белмедпрепараты" начался ее промышленный выпуск. Сегодня в РБ можно вакцинироваться "Спутником V" как белорусского, так и российского производства, кроме того доступна вакцина китайской компании Sinopharm Vero Cell, одобренная ВОЗ. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и даже в метро.

Врач: все, что пытаются внедрить власти, вызывает скепсис

"Несмотря на невысокий процент вакцинированных от коронавируса, резкой вспышки заболеваемости новым штаммом в Беларуси не было. Это связано с тем, что за время пандемии у более чем 50% населения страны появился естественный иммунитет. Сейчас заболеваемость новым штаммом растянута по времени — планомерный рост есть, но он не носит взрывного характера. В тоже время сказать, что есть какое-то снижение количества заболевших, нельзя, часть больниц все равно работает только с коронавирусом", — говорит бывший анестезиолог-реаниматолог 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич. В первую волну коронавируса он открыто рассказывал журналистам о ситуации с заболеваемостью в Беларуси. Таболич участвовал в протестах против итогов президентских выборов, был задержан, после уехал из Беларуси, работает в Москве.

"Пропаганда играет против государства. Все, что сейчас пытаются внедрить власти, воспринимается скептически. Люди не доверяют белорусскому "Спутник V". Если белорусы и готовы прививаться, то или китайской вакциной, или "Спутник V", выпущенным в России, — отмечает врач. — Я не разделяю скептицизм по поводу вакцины белорусского производства, потому что субстанция все равно российская, не думаю, что изготовление на белорусских предприятиях нанесет ей какой-то ущерб".

Доверяют ли белорусы вакцинам от коронавируса?

"Принципиально не вакцинируюсь российскими препаратами, ни от гриппа, ни от коронавируса. От гриппа — только французская, от короны — был бы Pfizer, но на выбор есть только китайская вакцина. Это компромиссное решение. Если б не работа с таким огромным количеством детей, я бы пока не стала делать прививку", — признается учитель одной из минских гимназий Татьяна.

Еще один собеседник DW Владимир, напротив, отдал предпочтение российской "Спутник V". Мужчина уверен, что переболел коронавирусом еще ноябре-декабре 2019: "Лежал в больнице, можно сказать, тогда повезло. Новости о ситуации с ковидом не вызывают оптимизма. В начале августа я сделал первую прививку, вторую пришлось отложить из-за простуды".

"Это выглядит как эксперимент над людьми. К тому же я уже переболела ковидом. Зачем мне в себя повторно вселять вирусы? ", — говорит Анна. Она против вакцинации от коронавируса. Это связано с ее религиозными убеждениями, а также с тем, что она много читала о вреде прививок. К тому же, признается Анна, она не доверят белорусским властям и их призывам к вакцинации.

Смертность может превышать официальные данные в 16 раз

"Каждый день в магазине, транспорте, просто по пути пешком с работы, от пациентов с иными инфекциями, слышу одни и те же разговоры: "Ай-ай-ай, нас заставляют вакцинироваться, это ведь вред, вакцина не изучена, на нас ставят эксперименты" и т. д. Как думаете, сколько Республика Беларусь уже похоронила от ковида? Нет-нет, это не цифры министерства здравоохранения. Примерно умножьте их на 16, так будет вернее. Сколько людей выжило, но стало инвалидами после перенесенной коронавирусной инфекции?" — пишет врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей и призывает белорусов вакцинироваться как можно скорее.

В свою очередь, доктор медицинских наук Светлана Сорокина отмечает, что уважает мнение коллеги и не является противником вакцинации, но однозначного отношения к вакцинам от коронавируса у нее пока нет. Ее смущает переменчивость мнения производителей о защитном действии вакцины, его длительности, возможности ревакцинации "Спутником" после полного курса этой вакцины.

Разные мнения озвучивались производителем в течение одной недели, отмечает врач, что явно недостаточно для проведения научных исследований. В то же время она подчеркивает, что вакцинация в целом является действенной мерой профилактики инфекций.

Светлана Сорокина считает странным, что белорусские власти, агитируя за вакцинацию, накануне третьей волны не внедряют простейшие меры профилактики коронавируса, например, обязательный масочный режим в транспорте (официально в Беларуси введен масочный режим, но он часто не соблюдается, за нарушение никаких санкций не применяется. — Ред.). "В школах не вводят масочный режим и дистанционное обучение, даже для желающих. Вакцинация школьников также не проводится", — отмечает собеседница. Необходимость введения простейших мер защиты в школах она озвучила в обращениях в Минздрав и администрацию Лукашенко, ведь подобные меры предпринимают даже страны с высоким процентом вакцинированного населения.