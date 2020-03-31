Коронавирус в Британии: курьеры не справляются, супермаркеты вводят ограничения

В Великобритании, где довольно жесткий карантин действует уже вторую неделю, курьерские службы с трудом справляются с доставками. Многие супермаркеты полностью исчерпали свои лимиты, доставка товаров не первой необходимости зачастую отменена.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Все хорошо только у сервисов доставки еды из кафе и ресторанов, таких как Uber Eats и Deliveroo. Они принимают заказы в прежних объемах, время ожидания еды, если речь идет о заведениях рядом с домом, - от 20 минут.

А вот супермаркеты, для которых онлайн-продажи никогда не были на первом месте, сейчас еле справляются.

В крупнейших торговых сетях Великобритании - Tesco, Asda, Sainsbury's, Waitrose и других - сложилась почти идентичная ситуация. Все временные слоты для доставки (курьеры работают с семи утра до одиннадцати вечера) забронированы до 15-20 апреля.

Супермаркеты ввели ограничения: нельзя заказывать больше 80 наименований товаров. В Tesco, крупнейшей сети Великобритании, нельзя купить больше трех единиц одного и того же продукта. Подобные ограничения ввели и другие сети.

Все эти сети признают проблему. Говорят, что в первую очередь принимают заказы от пожилых людей. Объясняют, что самоизоляция и карантин привели к резкому росту заказов и увеличению их объемов. Как следствие, возникли логистические проблемы: переполнены склады с готовым к отправке товаром, а курьеров не хватает.

Еще в начале марта доставка товаров на дом занимала обычные 1-3 дня, за несколько дней до объявления в Великобритании карантина с 23 марта она уже составляла неделю и больше. Сейчас на сайтах супермаркетов можно заполнить корзину, но когда переходишь на страницу с выбором времени доставки, система просто не оставляет опций, говоря, что все слоты заняты.

Те же проблемы у онлайн-ритейлера Ocado. Супермаркету даже пришлось ввести для пользователей виртуальную очередь, в которой можно "простоять" четыре часа.

"Как бы хорошо мы ни работали, у нас просто нет возможности удовлетворить весь беспрецедентно выросший спрос", - говорит гендиректор Ocado Мелани Смит.

Yodel, курьерская компания, работающая с разнообразными онлайн-магазинами, закрыла все свои офисы и также увеличила время доставки.

Если до начала пандемии коронавируса средний срок доставки по Великобритании составлял не больше трёх дней, то теперь посылка, например, из зоомагазина идет до адресата около 10 дней.

Главный гигант западного рынка онлайн-продаж Amazon нанял на работу тысячи новых курьеров, но сроки доставки выросли в несколько раз.

Еще в середине марта Amazon разослал всем пользователям письмо, где говорилось, что компания временно откладывает доставку предметов не первой необходимости - от одежды до виниловых пластинок и компакт-дисков.

Если попробовать заказать что-то из этого ассортимента сейчас, то сервис предупреждает: доставка возможна 27-29 апреля, но может быть перенесена на более поздний срок.

Сервис Amazon Prime (пользователи платят за ежемесячную подписку и получают бесплатную доставку и другие преференции) увеличил время доставки до 4-9 дней.

Точно такая же ситуация в других странах, где карантин объявлен давно. Курьеры работают в масках и респираторах, не встречаются лично с покупателями и оставляют товары под дверью. Но их все равно очень не хватает.

Но даже при такой загрузке логистические компании не забывают о благотворительности. Deliveroo объявил, что доставит 500 тысяч бесплатных обедов сотрудникам Национальной службы здравоохранения Британии.

В Италии и Франции 260 ресторанов готовят еду для врачей, а курьеры бесплатно ее развозят.

Когда не хватает курьеров, подключаются обычные люди. В лондонском районе Луишем волонтеры собрали 5 тысяч фунтов и организовали доставку бесплатной еды в местную больницу.