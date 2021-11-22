Коронавирус: в Эстонии 403 новых случая Covid-19, в Литве — 851
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Литве был выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Среди умерших 19 человек не завершили курс вакцинации или не были привиты вовсе.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 176 человек, полностью курс вакцинации завершили 1 225 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1558 пациентов с Covid-19 — на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 136 пациентов находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране провели 4 тыс. тестов на Covid-19 и 2,9 тыс. тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 996,1 случая. Этот показатель сокращается вторую неделю подряд.

В Эстонии за сутки проанализировали 3 865 тестов на коронавирус, 403 теста дали положительный результат. За сутки в больницах открыли 33 новых истории болезни, скончались 11 человек: 59-летний мужчина, 66-летний мужчина, 71-летняя женщина, 77-летняя женщина, 79-летняя женщина, 80-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина, 90-летняя женщина.

По состоянию на утро 22 ноября в больницах Эстонии находятся 445 зараженных коронавирусом пациентов, у 362 человек болезнь протекает в тяжелой форме.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 399 человек. Всего за сутки ввели 1 496 доз. Бустерную дозу по состоянию на утро 22 ноября получил 145 351 человек. Двумя дозами вакцины привиты 58,7% жителей страны.

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Литва Эстония
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