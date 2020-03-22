Коронавирус в Эстонии диагностирован у 326 человек, за сутки выявлено 20 случаев заражения

По состоянию на утро 22 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 326 человек. За сутки сделали 417 тестов, из которых 20 были позитивными, сообщает rus.err.ee.

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С 31 января в Эстонии было сделано 3229 тестов, сообщил Департамент здоровья.

По-прежнему в больницах находится 14 человек, двое из них - в отделении интенсивной терапии.

Больше всего новых зараженных в Харьюмаа - 9 человек, в Тарту и Выру - по 4, на Сааремаа - 2. Личность еще одного зараженного пока не выяснена.

Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Тесты делают прежде всего тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в том числе пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Решение о необходимости проведения теста принимает семейный врач, которые направляет пациента на тестирование. Семейным врачи даны инструкции, но окончательное решение - это всегда медицинское решение врача, которое он принимает, зная пациентов из своего списка, учитывая симптомы пациента, его общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания.

Тест по выбору делается также работникам здравоохранения и попечительских учреждений, для того чтобы не возникло распространение вируса в медицинских и попечительских учреждениях, а также работникам полиции, спасательного департамента, и другим людям, которые связаны с предотвращением распространения COVID-19, которые в связи с характером своей работы могут представлять опасность для групп риска.