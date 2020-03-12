Коронавирус в Эстонии диагностирован уже у 27 человек, один из последних заболевших летел через Ригу

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии выросло до 17 человек, сообщает портал Err.ee.

Департамент здравоохранения Эстонии сообщило в четверг, что один из пациентов, у которого 12 марта был диагностирован коронавирус, возвращался домой из Италии через Ригу.

По данным депортамента, житель Тарту прибыл в Ригу самолетом из Милана и отправился домой на личном автомобиле. Департамент в настоящее время выясняет, с кем он контактировал.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Эстонии, у которых был диагностирован Covid-19, заразились вирусом за границей, в основном, в Италии. Многие из них вернулись на родину транзитом через Рижский международный аэропорт.

До настоящего времени в Латвии было зафиксировано 16 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, в Литве — три.