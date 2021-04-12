Коронавирус: В Германии общее число заразившихся превысило 3 миллиона
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом, по данным Института имени Роберта Коха, составил 13 245 случаев. Таким образом, общее число инфицирования вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране достигло 3 011 513.

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Количество летальных исходов у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за этот период в ФРГ составляет 78 452 случая. 99 из из них были зафиксированы за последние 24 часа.

Объединение немецких профсоюзов (DGB) одобряет идею проведения обязательных тестов на коронавирус среди сотрудников, не имеющих возможности работать на дому. Как сказал глава объединения Райнер Хоффман в интервью изданиям медиагруппы Funke, соответствующее предложение министра труда Хубертуса Хайля и вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца , "должно сейчас быть реализовано". При этом Хоффман призвал блок ХДС/ХСС в бундестаге перестать "блокировать" эту инициативу.

В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) не готова поддержать проект нового Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, который, как ожидается, даст федеральному правительству право принимать меры по борьбе с пандемией на национальном уровне. До сих пор разработка этих мер находилась в компетенции федеральных земель Германии.

"Проект закона в его нынешнем виде не может быть одобрен фракцией СвДП в бундестаге", — подчеркнул глава фракции Кристиан Линднер в письме, адресованном канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и министру здравоохранения страны Йенсу Шпану , которое оказалось в распоряжении журналистов газеты Welt. При этом Линднер дал понять, что его партия подготовит предложения по поправкам в законопроект.

Федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия объявила о введении со вторника, 13 апреля, новых карантинных ограничений для столицы земли, города Дюссельдорфа. Поскольку число новых заражений за неделю там третий день подряд превысило отметку в 100 на 100 тысяч населения, жителям города будут запрещены контакты с более чем одним представителем другого домохозяйства. На детей в возрасте до 14 лет это ограничение не распространяется.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Меркель SARS ФРГ
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