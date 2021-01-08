Коронавирус: в Германии около 32 000 новых заражений

В Германии за истекшие сутки подтверждено 31 849 новых заражений и 1188 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1 866 887 человек, 38 795 больных COVID-19 скончались, более 1 494 000 выздоровели.

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Гамбург стал первой федеральной землей Германии, в которой введены более жесткие противоэпидемические правила. Жителям Гамбурга предписано еще сильнее ограничить контакты. В частности, членам одной семьи разрешается встречаться только с одним представителем другого домохозяйства. При этом отменены исключения для детей до 14 лет.

В соседних с Гамбургом федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн аналогичные ограничения вступят в силу соответственно в воскресенье и понедельник. Ужесточения ограничительных мер в регионах вводятся в соответствии с решениями, принятыми в минувший вторник на совместном совещании федерального и земельных правительств ФРГ.

Германия в рамках договоренностей с ЕС получит больший объем вакцины от компании BioNTech. Если первоначально планировалась поставка около 55 миллионов доз, то теперь министерство здравоохранения ожидает 60 миллионов доз. Причина в том, что не все страны ЕС намерены полностью получить свою долю препарата. Таким образом, вместе с 30 миллионами доз, предусмотренных двусторонним соглашением между Берлином и BioNTech, Германия в общей сложности получит около 90 миллионов доз вакцины.