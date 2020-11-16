Коронавирус в Германии: в бой с Covid-19, не вставая с дивана

Правительственные ролики с призывом к молодежи сидеть дома и так остановить коронавирус стали в Германии виральными, но вызвали и критическую реакцию. За что их хвалят, а за что ругают?

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Под звуки драматичной музыки старик лет 70 в очках и костюме сидит в кресле и рассказывает о том, как Германия боролась с коронавирусом зимой 2020 года. Рассказывает как о войне. Так начинается первый из серии полутораминутных видеороликов, которые правительство ФРГ начало распространять в субботу, 14 ноября, в социальных сетях — по одному в день.

Сюжет пародирует стилистику документальных исторических фильмов о войне. Обращаясь как бы из далекого будущего, старик с фиктивным именем Антон Леман вспоминает о том, как он, будучи 22-летним студентом машиностроительного факультета в Лейпциге, стал "героем", оставаясь дома, и тем самым помогая остановить распространение Covid-19.

"Судьба страны вдруг оказалась в наших руках, — с гордостью в голосе произносит старик, пока камера показывает его в молодости, лежащим на диване перед телевизором и жующим чипсы. — Мы проявили мужество и сделали то, чего от нас ждали. Единственное, что было правильным. Мы не делали ничего, абсолютно ничего, были ленивые как еноты".

Как молодых немцев агитируют сидеть дома

Кампания под хэштегом #besonderehelden ("особенные герои") стартовала накануне ожидаемого в Германии очередного ужесточения ограничений в борьбе с коронавирусом. Введенные с 2 ноября сроком на один месяц меры пока незначительно затормозили распространение эпидемии, поэтому правительство канцлера Ангелы Меркель предлагает более жесткие. В центре внимания — новые ограничения на социальные контакты.

Поскольку распространение второй волны коронавируса во многом связывают с поведением молодых, их контактами со сверстниками, ролики адресованы им. В них используются и разговорные выражения, вроде "мы отлежали себе задницы". "Диван был нашим фронтом, а терпение — нашим оружием", — говорит Леман в первом ролике. Во втором ролике в роли рассказчика появляется его жена, пожилая женщина азиатской внешности: "Вся страна с надеждой смотрела на нас, молодых".

Герой третьего ролика — условный Тоби Шнайдер (Tobi Schneider), седой старик, который "вспоминает", как зимой-2020 получил медаль за то, что во время эпидемии сидел дома и играл в компьютерные игры. На медали изображен диван, вокруг которого надпись — "Du Bist ein Held" ("Ты — герой"). Он рассказывает, что и до эпидемии много сидел дома и "ел холодные равиоли из банки, потому что было лень их разогреть". Но мир изменился, говорит старик: "Лень могла спасти человеческие жизни, а в этом я был мастером". В конце клипа он с улыбкой произносит: "Времена были тяжелые, но быть героем было легко".

Хотя кампания только началась, ее уже называют успешной. Ролики стали виральными, самый первый из них набрал за сутки почти полмиллиона просмотров на YouTube. Число "лайков" и "перепостов" на Фейсбуке исчисляется десятками тысяч. В Германии такого результата и за такие сроки заказанная правительством социальная реклама добивается редко. Более того — ролики стали предметом обсуждения и комментариев в прессе, от Der Spiegel до Frankfurter Allgemeine. Тон публикаций в основном положительный, мол, хорошая идея, неплохо творчески реализована. Наконец, ролики вызвали интерес в других странах, где тоже пытаются мотивировать молодежь изменить образ жизни и отказаться от вечеринок ради борьбы с ковидом.

За что критикуют "особенных героев"

Но есть и немало критиков. Некоторые считают, что ролики идеализируют действительность и оставляют без внимания тех, кто рискует потерять работу или тех, кому тяжело переносить одиночество. Особенно сравнение эпидемии с войной вызывает в Германии спорные оценки.

"С этической точки зрения, я считаю очень сложно проводить параллели со Второй мировой войной, это касается и текста, и картинки", — цитирует телерадиокомпания WDR кельнского эксперта по коммуникации Кристине Рихтер. Качают головой и некоторые известные историки, например, Михаэль Вольфсон, которого цитирует газета Bild. Вольфсон критикует "солдатский язык" и упрекает правительство в попытке дисциплинировать немцев при помощи "военных выражений".

Пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, который дал старт кампании в Твиттере, в понедельник отверг критику и заявил, что речь идет о "преувеличении", а формат документального исторического фильма был выбран, поскольку он "очень нравится молодежи".