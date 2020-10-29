Коронавирус: в Германии впервые выявлено более 16 000 случаев заражения

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 44,7 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания Covid-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Индия перешагнула порог в 8 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии, после того как власти страны сообщили о 49 881 новом случае за последние сутки. Страна располагается на втором месте по числу заражений SARS-CoV-2 после США, где более 9,1 млн случаев. При этом в Индии относительно низкий показатель смертности, порядка 120 тысяч летальных случаев.

Председатель постоянного комитета по вакцинации Института имени Роберта Коха Томас Мертенс полагает, что завершить вакцинацию всего населения Германии удастся не раньше 2022 года. Даже если ежедневно прививать 100 тысяч человек, понадобится 150 дней для того, чтобы сделать укол 15 млн жителей, пояснил Мертенс в интервью изданиям Funke Mediengruppe. Вирусолог отметил также, что потребуется время и на то, чтобы вакцина ощутимо изменила картину распространения инфекции.

В Германии впервые выявлено более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным Института имени Роберта Коха, в стране установлено 16 774 новых инфекций, это самый высокий показатель с начала пандемии. В настоящее время в стране инфицированы почти 140 тысяч человек. Всего в ФРГ выявлено 481 013 случаев заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступит в четверг, 29 октября, в бундестаге с правительственным заявлением. На прошлой неделе в ФРГ разгорелась дискуссия об участии парламента в решениях о принятии мер в связи с пандемией. Ряд депутатов высказались о том, что бундестаг должен быть вовлечен в этот процесс. В последние месяцы ключевые решения об ограничениях принимаются на видеоконференциях канцлера и региональных руководителей.

ООН и Всемирный банк настаивают на том, чтобы школы продолжали работать, несмотря на риски распространения коронавируса. В совместном докладе обе организации указали на негативное влияние весеннего локдауна на сферу образования, особенно в бедных странах. Это связано с недостаточными возможностями для удаленного обучения школьников.

Спортивные соревнования во Франции продолжатся, несмотря на введение локдауна, заявила министр спорта страны Роксана Марасинян. "Профессиональные спортсмены смогут продолжить тренироваться. И они смогут участвовать в соревнованиях, так как путешествия по профессиональным причинам разрешены", — отметила она. Ранее президент Франции Франсуа Макрон объявил повторный локдаун, в соответствии с которым закроются рестораны, бары и большинство магазинов, а гражданам разрешат покидать дом только по уважительным причинам.

Вакцина, которую разрабатывают немецкая компания BioNTech и американская Pfizer, может стать доступна еще до ближайшего праздника Рождества по Григорианскому календарю (25 декабря), пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Ранее обе компании заявили, что при хорошем развитии событий в конце ноября они подадут заявку на регистрацию препарата. Таким образом, их вакцина может опередить конкурирующую — от британо-шведской компании AstraZeneca.

Эксперимент с использованием собак для распознавания людей с коронавирусом, который проводят в аэропорту финской столицы Хельсинки, показал положительные предварительные результаты. Согласно заявлению авторов исследования, специально обученные псы "протестировали" 2200 пассажиров и у 0,6 процента из них распознали инфекцию.

Одновременно традиционные тесты сдали 16-17 тысяч пассажиров, и менее 1 процента проб оказались положительными. Ученые проверяют, смогли ли собаки почувствовать все заражения, которые позднее были подтверждены. Результаты исследования будут обнародованы в конце года.

Директор американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи не ожидает регистрации вакцины от коронавируса до конца 2020 года. Об этом Фаучи заявил медицинскому журналу Jama Network. По его словам, дальше всего продвинулись клинические испытания вакцин компаний Moderna и Pfizer. Препарат будет готов, "возможно, в январе, а может, и позже, мы этого не знаем", отметил инфекционист. Высказывания Энтони Фаучи отличаются от заявлений президента США Дональда Трампа, который настаивает на том, что вакцина будет готова до конца 2020 года.

Пять регионов Испании, включая столицу страны Мадрид, закроют свои границы на несколько дней — с 30 октября по 2 ноября. Это связано с традицией испанцев навещать родственников и вместе посещать могилы умерших на День всех святых 1 ноября. Ежегодно в этот период около 6 млн жителей Испании ездят к своим родственникам в другие регионы.

В Португалии вступила в силу обязанность носить маски на улице. Она не распространяется только на детей до 10 лет. За нарушение гражданам грозит штраф от 100 до 500 евро.

Фармацевтический концерн из США Gilead, производящий препарат ремдесивир, который используют в США, ЕС и ряде других стран при лечении пациентов с Covid-19, сообщил об увеличении своего оборота почти на 900 млн долларов в третьем квартале 2020 года. На прошлой неделе медицинский регулятор США (FDA) одобрил применение ремдесивира для лечения больных с Covid-19. Это первое лекарство, сертифицированное для лечения ковида в Соединенных Штатах.