Коронавирус: в Германии за сутки более 26 000 новых случаев заражения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 87 млн жителей планеты. Около 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели свыше 63 млн пациентов.

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Суточный прирост в Германии за минувшие сутки составил 26 391 случай заражения, подтверждено 1070 смертей среди больных COVID-19, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). С момента проникновения инфекции в ФРГ вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 1 835 038 человек, 37 607 инфицированных скончались, около 1 474 000 выздоровели.

Педиатры Германии призывают к скорейшему началу вакцинации детей и подростков, что, по их мнению, позволит возобновить нормальную работу школ и детских садов. "Необходимо как можно быстрее разработать и сертифицировать специальную вакцину для детей", — подчеркнул глава Федерального объединения педиатров Томас Фишбах в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Две немецкие компании — Curevac и Bayer — намерены в ближайшее время наладить совместное производство вакцины против коронавируса. О планах создания национального "вакцинного альянса" сообщают немецкие издания Bild и The Pioneer. Эту информацию агентству dpa подтвердили источники в правительственных кругах.

Альянс создается с целью ускорить вакцинацию населения Германии, так чтобы все жители были привиты еще до наступления лета, пишет The Pioneer. По данным Bild, речь идет о вакцине, разработанной компанией Curevac из Тюбингена, международную сертификацию, производство и поставки которой возьмет на себя концерн из Леверкузена.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус SARS ФРГ
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