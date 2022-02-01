Коронавирус: в Грузии отменили "ковид"-паспорта

Власти Грузии приняли решение отменить так называемые зеленые паспорта, которые выдавали сделавшим прививку от Covid-19 или переболевшим. В сообщении, опубликованном пресс-службой правительства, указано, что такое решение было принято по итогам заседания Межведомственного координационного штаба по борьбе с распространением пандемии, сообщает РБК.

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В правительстве отметили, что несмотря на резкий рост числа заражений ситуация остается управляемой, а нагрузка на больницы существенно не возросла. "Большинство больных лечатся дома, а за их здоровьем наблюдают семейные врачи, число которых выросло в последние дни", — пояснили власти.

В правительстве пояснили, что желающие получить "ковид"-паспорт для выезда за границу, и в дальнейшем смогут воспользоваться этой возможностью.

"Зеленый паспорт" с 1 декабря стал обязателен в республике для посещения общественных мест — кафе, ресторанов, развлекательных центров, кинотеатров, музеев, казино, гостиниц и спортзалов. Получить его можно было либо бессрочно после прохождения полного курса вакцинации, либо временно в случае отрицательного теста.

За последние сутки в Грузии был выявлен 24 201 новый случай заражения, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Умерли 36 человек (на пике распространения штамма "дельта" число летальных случаев достигало в сутки 86).