Коронавирус: в Испании число умерших снижается третий день подряд

В Испании, сильно пострадавшей от пандемии Covid-19, уже третий день снижается число жертв коронавируса — за минувшие сутки там умерло 674 пациента с коронавирусом, на 135 меньше, чем в пятницу.

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Общее число умерших от Covid-19 в Испании — 12 418 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения — 130 759.

Премьер-министр Педро Санчес накануне заявил, что страна "близка к прохождению пика заболеваемости" коронавирусом.

Санчес объявил о продлении введенного 15 марта карантина до 25 апреля, заявив, что эти меры спасают жизни, и дополнительные две недели карантина облегчат работу службы здравоохранения.

Ежедневное число погибших на сегодняшний день — самое низкое за 10 дней, и впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек.