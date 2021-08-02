Коронавирус в Китае: штамм "Дельта" занесен из России и разносится пугающими темпами

Новая вспышка Covid-19, которую уже назвали самой серьезной после Уханя, охватила по меньшей мере 15 китайских провинций и городов. Власти проявляют все больше беспокойства по поводу уязвимости страны перед более заразным вариантом "Дельта".

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За последние 10 дней дни зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания, и каждый день выявляется все больше зараженных. Только 2 августа зарегистрированы 55 новых случаев, из них 40 в провинции Цзяньсу на востоке страны, остальные - в Пекине и провинциях Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хэньань, Хайнань и Юньнань, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.

Это сравнительно мало по меркам других стран, но много для Китая, где около года ежедневный счет новых заболевших шел на единицы.

Семь человек ранее заболели в городе Ухань, где новых случаев не отмечалось с июня прошлого года.

Пандемия зародилась в Ухане предположительно в декабре 2019 года, но благодаря беспрецедентно жестким карантинным мерам китайским властям удалось подавить ее на своей территории.

Сейчас китайским врачам приходится иметь дело с новым штаммом "Дельта", первоначально выявленным в Индии и отличающемся более высокой заразностью.

Чиновники в области здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, прибывшим из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились чистившие салон авиалайнера уборщики. Тревога прозвучала спустя 10 дней.

Согласно прогнозу ученых университета Ланьчжоу, к 12 августа число заболевших в одной лишь провинции Цзяньсу достигнет 425.

Новая угроза сделалась главной темой китайских СМИ и соцсетей.

Еще один эпицентр

Особое беспокойство сейчас вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти тысяч человек, в том числе туристы из Нанкина, посетили театральные представления, а затем разъехались по всему Китаю.

Все развлекательные учреждения в Цжанцзяцзе закрыты, от остающихся в городе гостей требуют сдать тест на Covid-19, прежде чем отправляться домой.

"Чжанцзяцзе превратился в эпицентр, откуда эпидемия может распространиться на всю страну", - заявил журналистам ведущий китайский специалист по заболеваниям легочных путей Чжун Наньшань.

"Бить сразу и сильно"

Свою тактику борьбы с коронавирусом китайское правительство характеризует словами "Бить сразу и сильно".

Власти отслеживают контакты заболевших. За 10 дней были протестированы 9,2 миллиона человек.

В Нанкине и некоторых других местах вновь введены жесткие карантинные ограничения. Жителям целых кварталов временно запрещается выходить из домов, если там был обнаружен хотя бы один инфицированный.

Прервано транспортное сообщение между Пекином и городами, признанными наиболее опасными.

Въезд в столицу разрешается только при наличии серьезного повода и отрицательного теста на коронавирус.

Надежны ли вакцины?

Сколько людей в Китае уже привились от Covid-19, достоверно неизвестно. Правительство ранее сообщало, что использованы 1,6 млрд доз вакцины.

При этом выяснилось, что среди заболевших есть и ранее привитые.

Исследователь Национального центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний Шао Имин заявил журналистам в субботу, что этого можно было ожидать.

Вакцины "Синовак" и "Синофарм", используемые в Китае, во время клинических испытаний показали эффективность от 50 до 79 процентов.

По словам эксперта, они слабо защищают от заражения, зато резко понижают риск тяжелого течения болезни и смерти.