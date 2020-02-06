Коронавирус: в Китае умер врач, первым рассказавший о вспышке

В китайской больнице умер врач Ли Вэнлиань, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. В Китае продолжают вводить беспрецедентно жесткие меры для борьбы с заболеванием, а в Британии тем временем обнаружили уже третьего больного.

О смерти доктора сообщила китайская государственная газета Global Times. Врач Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате, а через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка. В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.

В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.

Власти принесли врачу извинения. Однако от вируса ему излечиться не удалось. В четверг СМИ сообщили о его смерти.

В четверг стало известно, что в Пекине большим группам людей запрещено собираться в ресторанах, в том числе, чтобы отпраздновать свадьбу или день рождения.

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В крупных китайских городах, таких как Ханчжоу и Наньчан, власти установили ограничения на количество людей, которым разрешено покидать дома каждый день. В некоторых городах провинции Хубэй, где началась нынешняя вспышка, выключены лифты в многоэтажках — власти надеются, что таким образом люди будут реже выходить на улицу.

По последним данным, вирус найден у 28018 человек по всему миру, количество смертельных случаев — 565. Львиная доля заражений и смертей приходится на Китай.

За пределами Китая, по данным ВОЗ на 5 февраля, зарегистрировано 191 заражение и один смертельный исход. Больше всего случаев после Китая — в Японии, там заразились 33 человека, причем 13 — в течение одного дня.

Среди европейских стран больше всего заражений в Германии: 12 человек. За ней идет Франция с шестью заразившимися. В Канаде — пять случаев, в США — 11. Более полные данные о том, как вирус распространяется по планете, можно посмотреть на сайте ВОЗ.