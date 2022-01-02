Коронавирус: в Литве — 1149 новых случаев и 16 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 1149 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает местный Департамент статистики.

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Скончались в Литве за прошедшие сутки 16 человек с коронавирусом, 15 из них были не привиты или привиты частично.

В Эстонии за последние сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса, летальных исходов не зарегистрировано.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 226 пациентов с коронавирусом. В больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19 нуждаются 158 пациентов, из которых 124 человека (78,4%) не вакцинированы, а у 34 (21,6%) курс вакцинации завершен.

За минувшие сутки проанализированы 3405 тестов, положительный результат дали 429 из них. Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 61,4 процента населения.