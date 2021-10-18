Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев за сутки, 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 11 не были привиты или были привиты частично.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 227 человек. В целом за сутки было привито 452 человека.

В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с Covid-19, на полсотни больше, чем сутками ранее. 161 из них находится в реанимации

За минувшие сутки в стране выполнено 5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1129 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 12,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 от коронавируса умерли 5456 человек.