Коронавирус в Литве: 15 новых случаев, никто не умер

За минувшие сутки в Литве было выявлено 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных (ПЦР) и 1622 антигенных теста на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 31,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 тыс. 689 человек. Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 404 человека, статистически больны сейчас 954 человек. От коронавируса в Литве скончался 4381 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связаны 8900 смертей.