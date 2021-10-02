Коронавирус в Литве: 2066 новых случаев и 21 смерть
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2066 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

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19 скончавшихся не были привиты, 2 — привиты. В целом за минувшие сутки было сделано 8349 прививок. Коронавирусом на данный момент болеют 16 911.

За последние сутки были госпитализированы 124 человека. В числе скончавшихся был один человек из группы 50–59 лет, один — 60–69 лет. 9 скончавшихся входили в группу 70–79 лет, 8 — 80–89 лет. Еще два скончавшихся были из группы 90–99 лет.

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