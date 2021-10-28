Коронавирус: В Литве 3360 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 1995
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 3360 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 34 человека, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 26 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации.

За минувшие сутки в стране сделано 16,4 тыс. тестов на Covid-19. Доля положительных результатов за последние семь дней составляет 14,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1382,1 случая на 100 000 населения.

В больницах Литвы лечатся 1822 пациента с Covid-19, 150 из них находятся в реанимации.

В Эстонии за сутки проанализировали 8947 тестов на Covid-19, 1995 из них дали положительный результат, скончались восемь человек. Среди заболевших 1269 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 726 человек были полностью вакцинированы.

По состоянию на утро среды 542 пациента с коронавирусом проходят стационарное лечение. У 378 человек болезнь протекает в тяжелой форме.

Двумя дозами вакцины вакцинировано 56,8% населения Эстонии.

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Литва Эстония
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