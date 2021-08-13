Коронавирус в Литве: 548 новых случаев, скончались 2 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 548 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 70-79 и 80–89 лет. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 226 случаев.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4%. За минувшие сутки было сделано 6023 молекулярных (ПЦР) и 8406 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 288 747 человек, из них все еще больны 5546. От коронавируса в Литве скончались 4440 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связана 9081 смерть.