Коронавирус в Литве: 548 новых случаев, скончались 2 человека
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 548 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Департамент статистики сообщил, что умерли два человека: из возрастных групп 70-79 и 80–89 лет. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 226 случаев.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4%. За минувшие сутки было сделано 6023 молекулярных (ПЦР) и 8406 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 288 747 человек, из них все еще больны 5546. От коронавируса в Литве скончались 4440 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связана 9081 смерть.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'