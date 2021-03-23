Коронавирус в Литве: 855 новых случаев, скончались 12 человек
Foto: LETA

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Литве диагностировали 855 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает ru.delfi.lt.

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За минувшие сутки было проведено 6910 молекулярных тестов (ПЦР), 1159 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 260,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

Во вторник, 23 марта в Литве привьют половину членов правительства и 30 депутатов. Вакцинация политиков будет проходить также в среду и в четверг. В понедельник вакциной AstraZeneca привили президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен, главу Минздрава Арунаса Дулькиса.

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