Коронавирус в Литве: 9856 новых случаев, 20 смертей
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 9856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщает delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В больницах находятся 1745 пациентов с Covid-19, из них 99 — в реанимации.

С начала пандемии этой инфекцией в Литве заболели 835 400 человек, скончались 8200 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей Литвы составил 4765,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,8%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист