Коронавирус в Литве: 9856 новых случаев, 20 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 9856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщает delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

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В больницах находятся 1745 пациентов с Covid-19, из них 99 — в реанимации.

С начала пандемии этой инфекцией в Литве заболели 835 400 человек, скончались 8200 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей Литвы составил 4765,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,8%.