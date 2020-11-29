Коронавирус в Литве и Эстонии: в субботу были умершие в обеих странах
Foto: DELFI.lt

В субботу, 28 ноября, в Литве выявлено 1976 новых случаев коронавируса, умерли 11 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на данные Департамента статистики Литвы. В Эстонии в субботу зафиксировано 355 новых случаев, умерли три пациента с коронавирусом.

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В субботу в Литве сделано 9303 тестов на коронавирус. В целом на сегодняшний день в Литве подтверждено 60 193 случая заражения.

Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 491.
227 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам.

В настоящее время в Литве коронавирусом болеют 45 355 человек, 14 120 человек выздоровели.

В Эстонии выявили 355 новых случаев заражения Covid-19, скончались три пациента с коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента здоровья Эстонии.

Всего было сделано 5278 тестов на коронавирус.

"За сутки были зарегистрированы три смерти пациентов с коронавирусом", - сообщила пресс-секретарь департамента здоровья Мерилин Верник.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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