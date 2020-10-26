Коронавирус: в Литве новый рекорд заболевших — 766 случаев за сутки и две смерти
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За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один новый рекорд заражений коронавирусом — 766 случаев, два человека скончались, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.

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За минувшие сутки в Литве взяли 3261 пробу по подозрениям на коронавирус. Всего в старне сделаны 954 962 теста.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 10 949 человек, выздоровели 4166 пациентов, 136 человек скончались.

В настоящее время в изоляции находятся 31 690 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 378 привозных случая.

В Эстонии за последние сутки проанализированы 640 тестов на Covid-19, 17 из них дали положительный результат. По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 30 пациентов с Covid-19, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ.

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LETA

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LETA

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