Коронавирус в Литве: в общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек.

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"Сегодня правительство Литвы приняло очень важное решение (...). Учли ряд предложений министерства (...). Существенные перемены, которые коснутся общества и нашего поведения во время карантина, – в общественных местах и парках нельзя ходить группами больше двух человек", – сказала министр. По ее словам, исключение распространяется только на родителей с детьми.

"Кроме того, надо соблюдать расстояние больше 2 м, и общаться не больше 15 минут. Мы понимаем, что корректируем наши привычки, (...) но и расстояние, и время, и наше совместное пребывание (...), которые определяют распространение коронавируса, определят, обуздаем ли его", – сказала Тамашунене.