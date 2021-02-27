Коронавирус в мире: $1,9 трлн на борьбу с ковидом в США, новые локдауны в Европе и Новой Зеландии
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В США Палата представителей поддержала пакет антикризисных мер, представленных администрацией Джо Байдена, во Франции и Новой Зеландии вводятся локальные локдауны из-за роста заболеваемости, Чехия расширяет ограничительные меры, в США ждут разрешения на использование вакцины от Johnson & Johnson.

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Палата представителей поддержала антикризисные меры Байдена

Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер, которые, как надеются в Белом доме, будут способствовать оживлению экономики в условиях пандемии.

Проект, представленный еще в январе Джо Байденом, предполагает в том числе прямые выплаты американским гражданам по 1,4 тысяч долларов. Также Байден предлагает выделить 50 млрд долларов на тестирование на наличие коронавирусной инфекции, еще 20 млрд долларов планируется потратить на программу вакцинации. Общий объем пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов, это почти 10% ВВП страны.

Пакет мер поддержали демократы почти в полном составе (за исключением двух представителей). Республиканцы, которые считают предложенный пакет неоправданно дорогим, проголосовали против антикризисных мер.

Пакет мер также предполагает создание миллионов новых рабочих мест в условиях выросшего уровня безработицы и помощь безработным.

Теперь слово за Сенатом - ранее он не поддержал часть плана Джо Байдена: из проекта был исключен пункт, предусматривавший увеличение вдвое минимальной оплаты труда - с 7,5 до 15 долларов за час.

Локальные локдауны во Франции и Новой Зеландии

В двух французских городах - Ницце и Дюнкерке - введен локдаун из-за резкого роста числа зараженных. Министр здравоохранения страны Оливье Веран ранее сообщил, что в Дюнкерке на этой неделе число заболевших подскочило до 100 на каждые 100 тысяч населения города, что в девять раз выше среднего значения по стране.

Премьер-министр страны Жан Кастекс предупредил, что аналогичные меры могут быть введены еще в 20 населенных пунктах, где также наблюдается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В крупнейшем городе Новой Зеландии - Окленде - власти ввели локдаун как минимум на неделю из-за роста заражений коронавирусной инфекцией.

Начиная с утра воскресенья 1,7 млн человек, живущих в Окленде, должны оставаться дома и выходить только на работу и за продуктами. Въезд и выезд из города ограничен.

Школы и магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, будут закрыты.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн считает одной из причин распространения коронавирусной инфекции безответственное поведение некоторых жителей, которые должны соблюдать режим самоизоляции, но не делают этого.

Новой Зеландии удалось избежать масштабного распространения коронавирусной инфекции. За время с начала пандемии в стране с населением 5 млн человек было зарегистрировано 26 смертей от Covid-19.

В Чехии - новые ограничения, Португалия продлила запрет на авиасообщение с Британией

Власти Чехии выработали новые ограничения для сдерживания распространения инфекции. Они начнут действовать с 1 марта. Согласно плану правительства, начальные школы переходят на дистанционное обучение. Ранее были отменены очные занятия для учеников старших и средних классов.

Полиция будет патрулировать улицы, чтобы не допустить скопления людей и предупредить неоправданное перемещение между различными районами и населенными пунктами.

Португалия продлила запрет на авиасообщение с Бразилией и Британией до середины марта, чтобы предупредить распространение новых штаммов коронавирусной инфекции.

В США ждут одобрения вакцины от Johnson & Johnson

Американский регулятор, как ожидается, 27 февраля разрешит для экстренного применения однокомпонентную вакцину от компании Johnson & Johnson. Как ожидается, первая партия вакцины поступит в понедельник, 1 марта.

Ранее на этой неделе эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовали заключение о безопасности вакцины. Ее эффективность они оценили в 66,1% против предотвращения заболевания в легкой форме и в 85% - для предотвращения тяжелого течения болезни.

В случае, если американский регулятор одобрит использование препарата от Johnson & Johnson, это будет третья вакцина после Pfizer/BioNTech и Moderna, доступная для жителей США. Ранее сообщалось, что компания-разработчик вакцины подписала соглашение с правительством США о поставке 100 млн доз препарата на $1 млрд.

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