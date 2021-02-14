Коронавирус в мире: Чехия продлевает карантин, Новая Зеландия закрывает Окленд
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В Новой Зеландии из-за трех заболевших закрывают самый крупный город, а в Чехии на две недели продлен режим чрезвычайной ситуации. В Великобритании надеются на скорую отмену локдауна после того, как число вакцинированных в этой стране достигло 15 млн человек — это четверть ее населения.

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В Британии — 15 млн прививок

Британские врачи сделали прививки от коронавируса уже более 15 млн человек, сообщил в "Твиттере" премьер-министр Борис Джонсон. Он назвал цифру важным рубежом и заявил, что это "выдающееся достижение".

Ранее британские власти поставили цель вакцинировать 15 млн человек к 15 февраля. При этом первую дозу прививки сначала должны получить самые пожилые граждане, медицинские сотрудники и те, кто находится в группе риска. На эти категории пришлось почти 90% всех смертей от Covid-19 в Британии.

С понедельника на вакцинацию начнут приглашать людей старше 65 лет. На следующих этапах кампании возрастная планка будет снижаться — вплоть до осени, когда вакцина должна стать доступной уже для всех взрослых жителей страны.

Британия сейчас на третьем месте в мире по числу смертей, связанных с Covid-19, на долю населения. В начале зимы в стране произошел гигантский скачок заболеваемости и смертей, но продолжающийся строгий карантин и вакцинация помогли снизить их число. 14 февраля было поставлено 11 тыс. новых диагнозов, 258 человек скончались.

Всего от коронавируса умерли более 117 тыс. британцев, общее число заболевших за время пандемии составило более 4 млн человек (при населении страны около 67 млн).

Новая Зеландия закрывает Окленд

Новая Зеландия вводит короткий, но жесткий карантин в крупнейшем городе страны Окленде после обнаружения трех заболевших коронавирусом. Это мать, отец и дочь из одной семьи, которая живет на юге города.

Мать работает в прачечной компании, поставляющей питание для авиаперевозчиков, и власти в первую очередь попытаются установить все ее контакты на работе, сообщил глава министерства здравоохранения Новой Зеландии.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что власти решили действовать "быстро и решительно".

Локдаун в Окленде продлится три дня, в течение которых власти страны планируют провести тестирование и получить больше информации о масштабах распространения вируса. В течение этого времени 1,7 млн жителей должны оставаться дома и выходить только на работу и за продуктами. Въезд и выезд из города ограничен.

С самого начала пандемии Новая Зеландия намного успешнее других стран боролась с распространением Covid-19. Власти быстро ввели жесткие меры, закрыв границы на въезд для всех, кроме местных жителей. В результате в стране с пятимиллионным населением было зарегистрировано чуть более 2,3 тыс. случаев заражения вирусом, а скончались от него 25 человек.

Чехия: продление ЧП на фоне высокой смертности

В воскресенье в Чехии должен был закончиться режим чрезвычайного положения, но правительство премьер-министра Андрея Бабиша в последний момент добилось его продления на две недели, договорившись с главами регионов.

Ранее парламент страны проголосовал против продления режима, но закон позволяет правительству настоять на отказе от отмены карантина по запросу глав всех 14 регионов, что и произошло.

Парламентарии боролись за отмену карантинных мер — таких как комендантский час, запрет массовых мероприятий и закрытие учреждений сферы услуг. Но власти Чехии пытаются справиться с гигантским скачком смертности и новых случаев Covid-19, а также с наплывом пациентов в больницах. Если в октябре общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляло порядка 700, то к середине февраля эта цифра увеличилась до 18 тысяч.

Сейчас Чехия, в которой проживает 10,7 млн человек, находится на третьем месте в мире по числу смертей на долю населения и на втором месте в Европе по новым заболевшим.

В воскресенье Германия объявила, что вводит проверки на границе с Чехией и Австрией, поскольку в этих странах высока доля случаев обнаружения новых штаммов Covid-19.

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