Коронавирус в мире: Чехия продляет карантин, Новая Зеландия закрывает Окленд
Foto: DELFI

В Новой Зеландии из-за трех заболевших закрывают самый крупный город, а в Чехии на две недели продлен режим чрезвычайной ситуации. В Великобритании надеются на скорую отмену локдауна после того, как число вакцинированных в этой стране достигло 15 млн человек — это четверть ее населения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Британии — 15 млн прививок

Британские врачи сделали прививки от коронавируса уже более 15 млн человек, сообщил в "Твиттере" премьер-министр Борис Джонсон. Он назвал цифру важным рубежом и заявил, что это "выдающееся достижение".

Ранее британские власти поставили цель вакцинировать 15 млн человек к 15 февраля. При этом первую дозу прививки сначала должны получить самые пожилые граждане, медицинские сотрудники и те, кто находится в группе риска. На эти категории пришлось почти 90% всех смертей от Covid-19 в Британии.

С понедельника на вакцинацию начнут приглашать людей старше 65 лет. На следующих этапах кампании возрастная планка будет снижаться — вплоть до осени, когда вакцина должна стать доступной уже для всех взрослых жителей страны.

Британия сейчас на третьем месте в мире по числу смертей, связанных с Covid-19, на долю населения. В начале зимы в стране произошел гигантский скачок заболеваемости и смертей, но продолжающийся строгий карантин и вакцинация помогли снизить их число. 14 февраля было поставлено 11 тыс. новых диагнозов, 258 человек скончались.

Всего от коронавируса умерли более 117 тыс. британцев, общее число заболевших за время пандемии составило более 4 млн человек (при населении страны около 67 млн).

Новая Зеландия закрывает Окленд

Новая Зеландия вводит короткий, но жесткий карантин в крупнейшем городе страны Окленде после обнаружения трех заболевших коронавирусом. Это мать, отец и дочь из одной семьи, которая живет на юге города.

Мать работает в прачечной компании, поставляющей питание для авиаперевозчиков, и власти в первую очередь попытаются установить все ее контакты на работе, сообщил глава министерства здравоохранения Новой Зеландии.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что власти решили действовать "быстро и решительно".

Локдаун в Окленде продлится три дня, в течение которых власти страны планируют провести тестирование и получить больше информации о масштабах распространения вируса. В течение этого времени 1,7 млн жителей должны оставаться дома и выходить только на работу и за продуктами. Въезд и выезд из города ограничен.

С самого начала пандемии Новая Зеландия намного успешнее других стран боролась с распространением Covid-19. Власти быстро ввели жесткие меры, закрыв границы на въезд для всех, кроме местных жителей. В результате в стране с пятимиллионным населением было зарегистрировано чуть более 2,3 тыс. случаев заражения вирусом, а скончались от него 25 человек.

Чехия: продление ЧП на фоне высокой смертности

В воскресенье в Чехии должен был закончиться режим чрезвычайного положения, но правительство премьер-министра Андрея Бабиша в последний момент добилось его продления на две недели, договорившись с главами регионов.

Ранее парламент страны проголосовал против продления режима, но закон позволяет правительству настоять на отказе от отмены карантина по запросу глав всех 14 регионов, что и произошло.

Парламентарии боролись за отмену карантинных мер — таких как комендантский час, запрет массовых мероприятий и закрытие учреждений сферы услуг. Но власти Чехии пытаются справиться с гигантским скачком смертности и новых случаев Covid-19, а также с наплывом пациентов в больницах. Если в октябре общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляло порядка 700, то к середине февраля эта цифра увеличилась до 18 тысяч.

Сейчас Чехия, в которой проживает 10,7 млн человек, находится на третьем месте в мире по числу смертей на долю населения и на втором месте в Европе по новым заболевшим.

В воскресенье Германия объявила, что вводит проверки на границе с Чехией и Австрией, поскольку в этих странах высока доля случаев обнаружения новых штаммов Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

1

Source

BBC News Русская служба

Tags

Коронавирус Британия Борис Джонсон Германия Новая Зеландия Чехия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

От владельца

Ādažu nov.,
197 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Talsu nov.,
178 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Engures nov.,
800€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€