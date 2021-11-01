Коронавирус в мире: число смертей превысило 5 млн, Киев вводит жесткие ограничения, Таиланд ждет туристов

Число смертей от коронавируса во всем мире перевалило за 5 млн, с 1 ноября в Киеве вводятся жесткие ограничения и проверки сертификатов о прививке. Таиланд отменяет ограничения для вакцинированных туристов, а шанхайский Диснейленд закрылся на два дня из-за одного случая заражения. Эти и другие новости, связанные с пандемией коронавируса, — в обзоре Би-би-си.

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5 млн смертей: цифра страшная и не окончательная

По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро понедельника число смертей от коронавируса во всем мире превысило отметку 5 млн. Почти половина зарегистрированных смертей приходится на долю стран с доходом выше среднего или высоким (таких как США, страны ЕС и Бразилия), где проживает восьмая часть всего населения планеты. В одних только США жертвами коронавируса стали свыше 740 тыс. человек — больше, чем в какой бы то ни было другой стране.

Эксперты подсчитали, что коронавирус унес столько же жизней, сколько все мировые конфликты с 1950 года, и стал третьей главной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

При этом ученые уверены, что цифра в 5 млн почти наверняка ниже реальной, поскольку не все из умерших тестировались на коронавирус, а те, кто скончался дома, без медицинской помощи, особенно в бедных странах, и вовсе остались незарегистрированными.

За 22 месяца с начала пандемии менялись и очаги заболеваемости. Сейчас вирус особенно быстро распространяется в России, на Украине и других странах Восточной Европы, особенно там, где слухи, дезинформация и недоверие к властям препятствуют вакцинации.

Украина: Киев — в красной зоне

С понедельника Киев относится к так называемой красной зоне с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в украинской столице введены новые жесткие меры.

Все жители города будут обязаны предъявлять справки о полной вакцинации или негативные тесты на коронавирус, если они хотят посетить кафе, рестораны, спортивные залы, торговые центры или увеселительные заведения. Сотрудники всех этих точек также обязаны быть полностью вакцинированными. Школы Киева переходят на дистанционное обучение, в то время как детским садам разрешено оставаться открытыми, но только в случае, если их персонал сделал все необходимые прививки.

Для того, чтобы добиться выполнения этих требований, власти города задействовали специальные отряды полиции и национальной гвардии, которые проверяют сертификаты о вакцинации в общественном транспорте. Работникам кафе и ресторанов также поручено проверять своих посетителей.

На 1 ноября на Украине зарегистрировано 2,94 млн инфицированных и свыше 68 тыс. смертей от коронавируса, причем полную вакцинацию прошли лишь 7,4 млн человек — менее одной пятой всего населения страны. К красным зонам относится большинство украинских областей.

Таиланд открылся для туристов из более чем 60 стран

Ожидается, что уже в понедельник десятки тысяч вакцинированных туристов из стран, попавших в категорию низкого риска, прибудут на курорты Таиланда. Власти страны расширили список государств, привитые граждане которых смогут приезжать в Таиланд без прохождения карантина: сейчас в нем 63 государства.

Аэропорты Бангкока и Пхукета готовятся к приему пассажиров из Китая, США, Японии, Великобритании и большинства стран Евросоюза. Что же касается туристов из России, то привитые "Спутником V" жители страны пока смогут приезжать только в определенные районы Таиланда, которые они не смогут покидать в течение семи дней.

При этом в самом Таиланде по-прежнему регистрируется до 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, и лишь чуть более 40% населения полностью вакцинировано, так что для местных жителей многие жесткие ограничения остаются в силе.

Пандемия сильно ударила по экономике страны, которая во многом зависит от притока туристов. Каждый год туда приезжало на отдых около 40 млн человек, однако в прошлом году поток туристов сократился на 80%.

Власти страны надеются, что доходы от туризма вернутся к прежнему уровню уже к 2023 году, хотя многие эксперты опасаются, что этому может помешать нежелание Китая полностью открывать свои границы.

Дело в том, что до пандемии именно китайские туристы были самыми многочисленными в Таиланде. Только в 2019 году около 12 млн китайцев посетили тайские курорты.

Австралия разрешила выезд из страны без спецразрешений

С понедельника в Австралии отменен действовавший 19 месяцев запрет на поездки граждан за границу без специального разрешения.

Одни из самых строгих в мире пограничных мер были введены там в попытке сдержать распространение коронавируса.

С 1 ноября выезд из страны стал свободным, при условии, что путешественники полностью вакцинированы. Пока что это касается только граждан Австралии, но власти обещают, что в скором времени послабления будут сделаны и для иностранцев.

"Еще до конца года мы надеемся принимать у себя полностью вакцинированных квалифицированных рабочих и иностранных студентов", — заявила ранее министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Австралийцам в возрасте до 12 лет разрешается путешествовать без обязательной вакцинации, однако всем остальным гражданам, не сделавшим прививку, по-прежнему требуется специальное разрешение, а по возвращении они обязаны провести две недели на карантине в специальных отелях.

Китайский Диснейленд закрыт на карантин

Диснейленд в Шанхае закрылся как минимум на два дня после того, как один из посетителей, побывавших там в выходные, по приезде домой сдал положительный тест на коронавирус.

В результате еще в воскресенье посетители и сотрудники тематического парка вынуждены были ждать, пока сотрудники службы здравоохранения в защитных костюмах проведут полную проверку, пока вокруг сверкали огни и гремели фейерверки.

Китай, где с момента начала пандемии, согласно официальным данным, было зарегистрировано около 5 тыс. летальных исходов и почти 100 тыс. случаев заражения, рассчитывает добиться нулевого показателя заражений к началу Зимних Олимпийских игр, которые откроются в феврале.

Между тем, в понедельник в Китае было зарегистрировано 92 новых случая заражения ковидом.

Число вакцинированных в Сербии перевалило за 3 млн — там хвалят "Спутник V"

Министерство здравоохранения Сербии опубликовало данные о том, что за последние сутки в стране более 16 тыс. человек сдали тест на коронавирус, и из них почти 5 тыс. оказались инфицированными; 281 пациент находится в реанимации, 65 человек скончалось.

При этом, как подчеркивает премьер-министр Сербии Ана Брнабич, уже более 3 млн совершеннолетних граждан страны сделали прививки от коронавируса. "Большое спасибо всем, кто таким образом защитил себя и окружающих, помог нашей системе здравоохранения и проявил ответственность и солидарность", — написала она в "Твиттере", еще раз напомнив, что вакцинация — единственная возможность победить вирус.

Ранее власти Сербии сообщили, что в ночь на воскресенье страна получила еще 500 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". В общей сложности здесь есть уже около 3,5 млн доз этого препарата, который частично производится в Сербии (а также в Аргентине), а частично доставляется из России. Сербия таким образом стала одной из самых снабжаемых российской вакциной стран во всем мире.