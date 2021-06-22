Коронавирус в мире: "Дельта" добралась до Казахстана, Европа отменяет последние ограничения

В Индии впервые за много месяцев наблюдается снижение числа заболевших, а в Австралии, наоборот, - ухудшение ситуации. В некоторых странах Европы готовятся к отмене последних жестких ограничений. Французские дома моды снова выйдут на подиум. Эти и другие новости о последнем развитии ситуации с коронавирусом - в нашем обзоре.

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США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших - 33,5 млн и 602 тысячи соответственно. В первой тройке самых пострадавших стран также прочно держатся Индия (почти 30 млн заболевших, 390 тыс. умерших) и Бразилия (18 млн - 502,5 тыс.).

В России за прошедшие сутки выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 6555 из них - в Москве. 546 человек умерли.

Из-за резкой вспышки заболеваемости в Москве мэр города Сергей Собянин со вторника ввел временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с числом зрителей, первышающим 500 человек.

Это касается мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Европа: до полной свободы - один шаг?

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на регулярном утреннем медиа-брифиге сказал, что с большой долей вероятности последние ограничения в стране будут сняты 19 июля.

Это четвертый и последний этап дорожной карты выхода из общенационального локдауна, которую правительство разработало еще зимой.

Он предусматривает полное открытие торговых точек и предприятий и снятие последних ограничений в социальной жизни британцев.

Хэнкок также заявил, что власти хотят облегчить для граждан страны порядок международных поездок. В частности, рассматривается возможность отмены обязательного 10-дневного карантина по возвращении домой для полностью провакцинированных британцев.

Правда, министр подчеркнул, что этот шаг пока не был рекомендован научным сообществом, но, по его словам, суть вакцинации заключается как раз в том, чтобы вернуть гражданам их свободы. Этого же активно добивается и британская туриндустрия, которая рассчитывала этим летом хоть немного покрыть убытки минувшего года.

Однако на вопрос прессы, можно ли ожидать этого послабления уже в августе, Хэнкок сказал, что его введут, как только это будет безопасно.

В Италии с 28 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Это правило действует в стране с октября прошлого года и оставалось последней жесткой карантинной мерой.

С апреля в стране поэтапно начали открываться бары, рестораны, кинотеатры, спортзалы. Вернулась свобода передвижения внутри Италии.

Однако для отмены масочного режима правительство ждало определенных показателей статистики, которые, наконец, были достигнуты, заявили накануне представители властей.

Ежедневное количество новых случаев заражения - самое низкое с начала года. Число госпитализаций минимально.

Около 26% итальянцев уже прошли полный курс вакцинации, порядка 52% получили зотя бы одну дозу.

При этом требование ношения масок внутри общественных пространств еще на некоторое время останется в силе.

Со следущего понедельника все 20 регионов Италии будут объявлены "белой зоной" - самой безопасной в местной ковид-классификации.

Модные дома Франции возобновляют показы после почти полуторагодичного перерыва.

На неделе высокой моды в Париже свои коллекции живьем покажут шесть из 72 приглашенных домов, среди них - Dior и Hermes.

Louis Vuitton, Dries Van Noten, Loewe, Tom Browne и многие другие пока предпочитают оставаться в виртуальном пространстве.

Ранее неделя моды прошла в Милане, где на подиум вышли три бренда из 47 участников - Dolce and Gabbana, Etro и Armani.

Недели высокой моды в Нью-Йорке и Лондоне пока намерены сохранить цифровой формат, но эксперты индустрии считают, что в целом можно говорить о постепенном возвращении к обычной жизни.

В мире: "Дельта"-штамм и новые вакцины

В Индии суточный показатель новых заражений впервые за три месяца упал ниже 50 тысяч. За последние сутки в стране зарегистрировано порядка 42 тысяч заболевших.

Кампания вакцинации проходит в ускоренном режиме, многие пункты, где можно сделать прививку, работают круглые сутки. В понедельник дозу вакцины получили 8 млн человек - рекордный суточный показатель.

Оппозиция Индии, между тем, призывает правительство не расслабляться и приготовиться к возможной третьей волне эпидемии.

Вторая волна выявила острую нехватку медикаментов, кислорода и больничных коек.

Индия занимает второе место в мире по числу заболевших (почти 30 млн человек) и третье - по числу умерших (389,3 тыс.).

В Австралии масочный режим в Сиднее продлен на неопределенный срок.

Сидней - столица самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс, где зарегистрирован резкий скачок заболеваемости.

И хотя число заболевших за последние сутки составило всего 10 человек, австралийские власти не на шутку озабочены, так как в в стране уже были выявлены случаи заболевания так называемым "Дельта"-штаммом - впервые появившимся в Индии.

Границы страны фактически на замке, авиасообщение возобновлено только с Новой Зеландией. Власти изучают возможные пути проникновения штамма на территорию Австралии.

Между тем власти Казахстана сообщают, что "Дельта" добралась до столицы страны Нурсултан. За последнюю неделю уровень заболеваемости в городе подскочил на 40% по сравнению с предыдущей, и анализы ряда пациентов выявили наличие нового штамма.

Министр здравоохранения страны Алексей Цой призвал власти регионов подготовить больницы к новой волне заболеваемости, так как "Дельта"-штамм может всоре выйти за пределы столицы. Особенное внимание следует уделить аппаратам вентиляции легких, считает Цой.

Ученые Кубы разработали собственную вакцину против коронавируса - Abdala. Препарат рассчитан на три дозы, его эффективность превышает 92%, заявили в кубинском минздраве. Клинические испытания прошли в середине марта, и многие жители страны получают уже вторую дозу.

Также в работе находится еще одна кубинская вакцина - Soberana Dos. Ее эффективность пока оценивается в 62% после двух инъекций, но попытки ее усовершенствовать продолжаются.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил ученых и заявил, что для маленького острова, десятилетиями находившегося в американской блокаде, это величайший прорыв.