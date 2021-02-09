Коронавирус в мире: эксперты ВОЗ в Ухане исключили лабораторную природу "ковида"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эксперты ВОЗ представили первые выводы своего расследования в китайском Ухане, Греция заявляет о третьей волне эпидемии, вспышка ковида на британской военной базе в Кении, в Нидерландах комендантский час продлен до весны. Все последние новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в ежедневном обзоре Би-би-си.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за минувший год коронавирусом заразилось более 106,5 млн человек, умерло более 2,3 млн. Практически четверть заболевших приходится на США, где Covid-19 был диагностирован более чем у 27 млн человек.

Первые выводы экспертов ВОЗ в Ухане

Группа экспертов ВОЗ, работающая сейчас в китайском Ухане, практически исключила версию о том, что коронавирус мог вырваться из лаборатории уханьского Института инфекционных исследований. Ранее такая вероятность обсуждалась, но эксперты ВОЗ пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, попал к человеку через промежуточного хозяина, то есть через животных. Однако какие именно животные стали переносчиками и где именно это произошло, пока неясно. Главными "подозреваемыми" по-прежнему остаются панголины и летучие мыши.

Так образом, в своем дальнейшем расследовании группа состредоточится в основном на изучении этой цепочки, включая поставщиков дичи и рынки. Международная команда ученых прибыла в Ухань, чтобы выявить источник возникновения и распространения пандемии, нанесшей всему миру непоправимый урон.

Они уже посетили ключевые объекты в городе и пообщались с местными учеными, первыми пациентами и их лечащими врачами.

В ходе специальной пресс-конференции, посвященной первым выводам расследования, эксперты сообщили, что собранные ими сведения указывают на то, что в декабре 2019 года география распространения коронавируса была уже гораздо шире, чем считалось до сих пор. По словам ученых, к тому времени SARS-CoV-2 уже вырвался далеко за пределы продовольственного рынка в Ухане, который на данный момент считается эпицентром пандемии.

Представители министерства здравоохранения Китая заверили, что власти страны оказывают группе ВОЗ всестороннюю поддержку.

Власти Британии грозят нарушителям 10 годами тюрьмы

На британской военной базе в Кении к северу от Найроби зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусом среди военных. В общей сложности 320 человек, недавно прибывших из Британии, помещены в изоляцию. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, в понедельник в Найроби вылетели еще 150 человек. Британское командование уверяет, что все они пройдут строгий карантин.

Местные жители говорят, что из их числа на базу временно набирают персонал для работы в хозчасти. Пресса Найроби пишет, что столичные жители обеспокоены вспышкой на военной базе.

Между тем для всех прибывающих в Великобританию введены новые правила карантина. Вместо 14 дней в изоляции теперь необходимо пробыть 10 дней, но на второй и восьмой день карантина надо в обязательном порядке сдать тесты на Covid-19.

Во вторник министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что британцам и гражданам Ирландии, нарушившим правила карантина при въезде, будет грозить штраф в 10 тыс. фунтов и до 10 лет тюрьмы. По его словам, справиться с пандемией, которая усугубляется появлением все новых штаммов, можно только крайне жесткими мерами.

Европа: музейный скандал и третья волна

В Нидерландах комендантский час продлен до начала марта. Вопрос о снятии или продлении карантинных мер решался накануне, и правительство пришло к выводу, что страна пока не готова к послаблениям, несмотря на снижающуюся статистику заражаемости. Особенно нидерландские власти беспокоит британский штамм, который успел попасть в страну. Кроме того, из-за невиданного за поледние 10 лет снегопада во многих городах пришлось временно прервать работу центров вакцинирования.

Жесткий локдаун был введен в Нидерландах в середине декабря. Закрылись школы и большинство магазинов, бары и рестораны приостановили работу еще в конце осени прошлого года. В январе по городам страны прокатилась волна протестов против локдауна, в ходе акций было задержано около 200 человек.

Уровень заболеваемости в Германии впервые за три месяца упал ниже отметки в 75 случаев на 100 тыс. человек. Во вторник этот показатель составил 72,8. В среду правительство обсудит дальнейшие планы по сдерживанию эпидемии, однако о выходе из локдауна речь, скорее всего, пока не идет. Ранее власти говорили, что отмена жестких мер станет возможной при достижении показателя в 50 заболевших на 100 тыс. жителей. Представители ряда продюсерских кинокомпаний написали коллективное письмо Ангеле Меркель с призывом открыть кинотеатры на пасхальные каникулы.

Мэр города Перпиньян на юге Франции решил нарушить общие правила локдауна и попытался открыть четыре городских музея. Мэр известен своими крайне правыми убеждениями и считает, что на данном этапе спасение экономики является приоритетной задачей. Однако префект региона обратился в суд и добился запрета на самовольные действия градоначальника.

Соседняя Италия частично возобновила работу своего культурного сектора, и теперь ассоциация музеев Франции добивается у министерства культуры того же. Музейные работники считают, что открытие возможно при соблюдении строгих эпидемиологических мер и социального дистанцирования.

По мнению министра здравоохранения Греции Вассилиса Кикилиаса, в стране наблюдаются признаки третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, отделения интенсивной терапии снова стремительно заполняются пациентами. Власти не исключают введения нового локдауна в Афинах, где ситуация хуже, чем в других районах.

Турбизнес полон оптимизма на лето

Одно из ведущих международных турагентсв Tui обещает, что к лету вернется к работе по меньшей мере на 80% от своих обычных возможностей. По словам представителей компании, уже 2,8 млн человек забронировали свои летние отпуска.

Туристический бизнес во всем мире полон оптимизма в связи с развернувшимися повсеместно кампаниями по вакцинации. Пока объемы продаж на лето составляют в среднем 44% от того, что уже было забронировано в это же время в прошлом году.

Но в индустрии считают, что сравнение этих цифр не показательно, так как в январе-феврале прошлого года никто еще не представлял масштабов надвигающейся пандемии, и люди смело бронировали отпуск.

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