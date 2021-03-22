Коронавирус в мире: ЕС может отрезать Британию от вакцины AstraZeneca, Ирландия готовится к новой волне
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Резкий скачок заболеваемости в густонаселенной Индии, ЕС может оставить Британию без вакцины, власти Ирландии готовятся к новой волне ковида. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире — в обзоре Би-би-си.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 заболели 123,3 млн человек по всему миру, умерли — 2,7 млн.

Число заболевших в США приближается к 30 миллионам, умерли в этой стране 542 тыс. человек. Это самые высокие показатели в мире.

ЕС и Британия делят вакцину

Между Британией и Евросоюзом продолжается диспут вокруг вакцины AstraZeneca: ЕС намерен блокировать экспорт препарата, пока им не будут обеспечены страны блока. По словам главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, технически это возможно, но Евросоюз стремится к выполнению своих обязательств и готов к диалогу.

На четверг запланировано видеосовещание ряда европейских лидеров и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В тот же день возможный запрет на вывоз вакцины с континента будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе.
Власти Евросоюза призывают компанию AstraZeneca не доводить ситуацию до крайности и обеспечить европейские страны вакциной, согласно условиям контракта. Если экспорт в Британию будет приостановлен, это значительно замедлит темпы вакцинации населения и вынудит британские власти продлить коронавирусные ограничения.

Заводы по производству вакцины не справляются с объемами заказов, и с задержками в поставках столкнулись все без исключения страны Европы.

Ирландия на пороге новой волны

В частности, ирландские медики заявляют, что количество прививок, сделанных населению на данный момент, недостаточно, чтобы замедлить распространение коронавируса. Глава Департамента по контролю и профилактике заболеваний Ирландии профессор Мартин Кормикан заявил, что статистика по ковиду в стране прекратила снижение, и есть все предпосылки к тому, что снова начнется рост заболеваемости.

В минувшее воскресенье там выявлено 769 новых заболевших — это самый высокий суточный показатель за последний месяц. Власти Ирландии не исключают, что это предвестник новой волны заболеваемости.

Смерть в день выборов

Один из кандидатов в президенты Республики Конго, лидер оппозиции Гай Брис Парфе Колелас умер от коронавируса в день выборов, за несколько часов до закрытия избирательных участков в минувшее воскресенье.

Незадолго до выборов в конголезских соцсетях появилось видео, на котором 61-летний кандидат, находясь в больнице, снимает кислородную маску и призывает своих сторонников идти голосовать, добавив, что сам он продолжает бороться со смертью.

Представитель Колеласа сообщил, что он умер на борту самолета, который должен был доставить его на лечение во Францию.

На этих президентских выборах Гай Брис Парфе Колелас в числе шести других кандидатов боролся против действующего президента страны Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти с 1979 года — за исключением пятилетнего периода в 1992-97 гг., когда он проиграл выборы.

По законам Республики Конго, результаты выборов не аннулируются в случае смерти одного из кандидатов.

"Тревожный сигнал" из Индии

На прошлой неделе в Индии было выявлено 260 тысяч новых случаев зоболевания коронавирусом. Это один из самых высоких недельных показателей роста заболеваемости с начала пандемии. Почти 70% всех заболевших в стране приходится на штат Махараштра на западе Индии.

По мнению ученых, резкий скачок в стране связан не с новыми штаммами, которые вряд ли могли на данном этапе укорениться в Индии, а с массовым несоблюдением санитарных норм.

Индия занимает третье место в мире по числу заболевших за время пандемии — 11,6 млн человек (уступает США и Бразилии), и четвертое по числу умерших — почти 160 тыс. человек (после США, Бразилии и Мексики).

Эксперты называют резкий рост заболеваемости в Индии тревожным сигналом для всего мира и призывают все остальные страны к сдержанности в прогнозах, несмотря на развернутую вакцинацию.

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