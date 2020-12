Коронавирус в мире: Европа отгораживается от Британии из-за нового штамма, в Австралии снова вспышка

Все больше стран отменяют авиасообщение с Британией из-за нового, более агрессивного штамма, премьер-министр Словакии заболел после общения с Макроном, Австралия снова вводит ограничения. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире Covid-19 заболели 76,3 млн человек, умерли - почти 1,7 млн. В настоящий момент во всех странах суммарно болеют примерно 34 млн человек.

Тройку лидеров по числу заболевших и умерших неизменно составляют США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса, вызывающего Covid-19.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ со своей стороны будет информировать общественность о развитии ситуации.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее своей предыдущей версии, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

В воскресенье Нидерланды, Италия и Бельгия запретили все рейсы из Великобритании. Запрет продлится как минимум до 1 января. По словам нидерландских властей, эта мера необходима, так как в начале декабря в стране также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии.

Нидерланды также намерены призвать другие страны Евросоюза к выработке общих мер по сдерживанию "британского штамма".

Почти во всех юго-западных районах Англии, включая Лондон, накануне был введен самый высокий - четвертый - уровень эпидемиологической угрозы, по сути означающий строгий карантин.

Отменены ранее обещанные властями послабления в рождественский период. В остальных частях Англии, а также в Шотландии и Уэльсе ограничения на общение между семьями будут сняты только на один день - непосредственно в Рождество. При этом границы Шотландии будут закрыты на въезд и выезд в течение всего праздничного периода.

С полуночи воскресенья закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения, запрещены встречи людей, живущих по разным адресам, общение на открытых пространствах также сведено до минимума: вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции.

С момента объявления о новом локдауне у британцев, по сути, оставалось несколько часов , чтобы сделать последние приготовления к праздникам.

В воскресенье министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что полиция будет следить за тем, чтобы попавшие в категорию четвертого уровня угрозы не пытались покинуть свои районы. Эта мера связана с ажиотажем на железнодорожных вокзалах в Лондоне, возникшем вскоре после объявления о введении более жестких мер: ни в кассах самых крупных станций, ни онлайн не осталось ни одного билета.

Тысячи людей пытаются до Рождества воссоединиться со своими родственниками, особенно с пожилыми родителями.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и идео, на которых сотни пассажиров на лондонской станции St.Pancras буквально берут штурмом поезд, идущий в Лидс - город на севере Англии.

