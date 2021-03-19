Коронавирус в мире: Европа возобновляет прививки AstraZeneca, и почему вакцина помогает при "долгом ковиде"

Несколько европейских стран возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca после его одобрения европейским регулятором. Именно этой вакциной в пятницу прививаются от Covid-19 премьер-министры Франции и Великобритании.

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Но программа вакцинации в Европе идет медленно, и для борьбы с третьей волной пандемии многие ужесточают карантин.

Все больше пациентов с "долгим ковидом" сообщают, что после вакцины их симптомы улучшились. Эксперты, однако, говорят, что нужны дальнейшие исследования.

А на "Оскар" можно будет попасть только лично и при полном параде, несмотря на карантин.

Эти и другие новости — в коронавирусном обзоре Би-би-си.

В Европе возобновили вакцинацию AstraZeneca

Европейские сраны возобновляют иммунизацию вакциной AstraZeneca после того, как европейский регулятор лекарственных средств (EMA) подтвердил в четверг, что эта вакцина безопасна и эффективна.

К такому выводу специалисты пришли после изучения выявленных случаев появления тромбов у жителей Европы, привившихся препаратом AstraZeneca.

В четверг ЕМА сообщило, что не нашло связи между прививками AstraZeneca и случаями тромбоза у некоторых пациентов.

В числе стран, которые в пятницу снова начинают использовать прививку AstraZeneca, — Франция, Германия, Италия, Португалия, Латвия и Литва.

Нидерланды возобновят использование AstraZeneca со следующей недели. Власти страны заявили, что из-за недельного перерыва 110 тысяч человек не получили запланированную дозу прививки.

Испания снова начнет прививать AstraZeneca со среды. Швеция и Норвегия сообщили, что ждут результатов анализа данных своими местными специалистами.

Премьер-министры прививаются вакциной AstraZeneca

В пятницу вакциной AstraZeneca прививаются премьер-министр Франции Жан Кастекс и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Кастекс вакцинировался в военном госпитале города Сен-Манде, видеотрансляцию вел телеканал BFMTV. После инъекции он сказал, что ничего не почувствовал.

Jean Castex reçoit sa première dose du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 pic.twitter.com/vACDk5BmPY — BFMTV (@BFMTV) March 19, 2021

Кастексу 55 лет и он не входит в приоритетную категорию, которые сейчас вакцинируются во Франции. Но премьер-министр заявил, что делает себе прививку, чтобы обнадежить сомневающихся сограждан и "показать, что мы полностью уверены" в препарате AstraZeneca.

Борису Джонсону 56 лет, и в Британии сейчас как раз вакцинируют людей возрастной категории от 56 до 60. В четверг Джонсон также сообщил на пресс-конференции, что совершенно уверен в безопасности вакцины AstraZeneca.

"А вот что небезопасно — это заразиться ковидом, поэтому так важно, чтобы мы все получили свои прививки при первой же возможности", — подчеркнул британский премьер.

В апреле 2020-го Джонсон лежал в реанимации с коронавирусом и потом, вспоминая этот опыт, благодарил врачей и медсестер за спасение своей жизни.

В Британии несколько человек отказались от своей дозы AstraZeneca после сообщений о приостановке вакцинации в Европы, сообщил главный санитарный врач Британии Крис Уитти. Он выразил уверенность, что они передумают, поскольку болезнь Covid-19 по-прежнему опасна.

Смерть после аллергической реакции в Грузии

В Грузии после вакцинации от коронавируса скончалась 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе — предположительно от сильной аллергической реакции.

Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca в одной из клиник в Ахалцихе — городе на юге Грузии.

После того, как оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Однако состояние пациентки оставалось критическим и спасти ее не удалось.

Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало изучение этого факта. Предположительной причиной побочной реакции врачи называли анафилактический шок — немедленную аллергическую реакцию.

Сильная аллергическая реакция является крайне редким побочным эффектом многих вакцин. В информации по применению вакцин AstraZeneca, Pfizer и других говорится, что они не показаны людям, у которых есть аллергия на их компоненты.

В случае применения вакцины AstraZeneca, такая реакция, по словам первого заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, возможна, но это очень редкая реакция — около четырех-пяти случаев на миллион.

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта. На первом этапе прививают медицинских работников.

Несмотря на летальный случай после прививки, было принято решение продолжить вакцинацию этим препаратом.

Карантин в Европе: в Париже локдаун, Польша ужесточает ограничения

Во Франции 21 млн жителей Парижа и нескольких других регионов должны будут оставаться дома, начиная с вечера пятницы.

Строгий карантин, направленный на борьбу с третьей волной коронавируса, продлится четыре недели. Закрываются магазины неосновных товаров, но школы остаются открытыми, и спортом на свежем воздухе можно заниматься в радиусе 10 км от дома.

С субботы частичный локдаун вводят власти Польши. До 9 апреля закрываются торговые центры, учреждения культуры и спорта, ученики трех первых классов начальной школы возвращаются к онлайн-обучению (старшеклассники не ходят в школу большую часть этого года).

Власти Польши пошли на эти меры из-за резкого роста коронавирусной статистики. В пятницу они объявили, что за последнюю неделю дневное число новых случаев заражения выросло на 38%, достигнув 30 тыс., количество смертей в день — на 19% (419), число госпитализированных — на 18%. Больше половины всех новых случаев — это новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии в конце прошлого года.

Министр здравоохранения Германии также предупредил, что из-за экспонентного роста новых случаев заболеваний стране скоро придется ужесточить карантинные меры. За последние сутки в Германии было зарегистрировано 17482 новых диагноза Covid-19.

Несмотря на то, что Германия планирует в ближайшее время сильно расширить программу вакцинации с привлечением приемных семейных врачей, этот процесс идет слишком медленно и не может остановить третью волну пандемии, которая набирает обороты в стране, предупредил Йенс Шпан.

"Оскар" нельзя будет получить по Zoom

Организаторы кинематографических наград "Оскар" разослали номинантам письмо, в котором попросили всех лично присутствовать на церемонии. Появиться на ней по Zoom будет нельзя.

"Мы приложили огромные усилия, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех — при личном присутствии", — написано в письме.

На 93-й церемонии"Оскар", запланированной на 25 апреля, будут работать команды по обеспечению ковид-безопасности. В их распоряжении будут комплекты для тестирования на коронавирус.

Организаторы"Оскара" решили не следовать примеру предыдущих крупных церемоний сезона, которые проходили онлайн и позволяли не наряжаться по обычному протоколу.

"Оскар" не хочет продолжать этот тренд, и от участников ожидают появления при полном параде.

Некоторым пациентам с "долгим ковидом" стало лучше после вакцины

Врачи и группы пациентов все чаще сообщают о случаях, когда у страдающих от"долгого ковида" проходят или уменьшаются симптомы после вакцинации.

В США газета Washington Post написала о 34-летней Арианне Айзенберг, которая восемь месяцев после заболевания страдала от симптомов "долгого ковида": мышечных болей, бессонницы, хронической усталости и затуманенного сознания.

Но спустя 36 часов после второй дозы вакцины все эти симптомы как рукой сняло. Похожий эффект от вакцины испытали и другие пациенты, о которых писали медицинский сайт WebMD и различные СМИ.

По словам вирусолога Дэниэла Гриффина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, 40% пациентов с "долгим ковидом", которых он лечил, испытали улучшение симптомов после вакцинации.

В Британии небольшое исследование Бристольского университета показало, что такой эффект наблюдался у трети участников, хотя авторы не исключают и эффект плацебо.

В исследовании участвовали 44 вакцинированных пациента и 22 невакцинированных, которых наблюдали месяц после вакцинации первой группы. У 23,2 % вакцинированных заметно улучшились симптомы (по сравнению с 15,4% невакцинированных). У 5,6% вакцинированных стали меньше ухудшаться симптомы (по сравнению 14, 2 невакцинированных).

Координатор британской группы поддержки пациентов с "долгим ковидом" Лу Барнс говорит, что примерно 20% участников группы, которым уже сделали прививку, испытали улучшение. В этой группе в "Фейсбуке" сейчас 4,7 тыс. участников.

В Британии более подробные исследования в этой области начинают Университет Экзетера и Имперский колледж Лондона.